Volvo Otomotiv Avrupa'da Üçüncü Bir Fabrika Kurmayı Planlıyor

Volvo Cars firmasından 14 Kasım Pazar günü yapılan resmi açıklamada, Avrupa'da yeni bir fabrika daha kurulması yönünde bir yatırım kararı aldıkları bildirildi. Avrupa'da açılması planlanan bu üçüncü fabrika ile, üretim kapasitesinin arttırılarak yıllık 1, 2 milyon adede çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı. Kurulması planlanan fabrikanın 2025 yılında faaliyete geçmesinin planlandığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

Firma sözcüsünün Reuters Ajansı'na verdiği bilgiye göre, Avrupa'daki mevcut iki fabrikanın toplam kapasitesinin hali hazırda yılda 1, 2 milyon adet üretmeye müsait olduğu ve bu rakamı daha da yukarıya taşımak amacında oldukları, fakat bu doğrultuda detaylı bir planlamanın henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Firma sözcüsü, fabrikanın yeri ve projenin detaylarının henüz kesinleşmediğini fakat Volvo firmasının son on yıldır hızla büyümekte olduğunu ve önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi devam ettirme arzusunda olduklarını söyledi.

Merkezi İsveç'in Gothenburg kentinde olan Volvo, geçtiğimiz Ekim ayının sonunda borsada yapılan halka arz sırasında 18 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşarak, ülkenin en değerli ikinci şirketi konumuna yükselmişti. Volvo'nun şu anda birisi İsveç'te, diğeri ise Belçika'da olan iki fabrikasında yılda toplam 800 bin adet otomobil üretmekte olduğu biliniyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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