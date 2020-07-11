Volkan Yılmaz: Kimselere değil herkese hizmet ettik
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Volkan Yılmaz: Kimselere değil herkese hizmet ettik

Silivri Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Volkan Yılmaz: Kimselere değil herkese hizmet ettik
11.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:37
Silivri Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündemin 40. maddesinde yer alan 2019 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Silivri Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis gündeminin 40. maddesinde yer alan 2019 yılı faaliyet raporu görüşmelerine geçildiğinde, meclis başkanı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, oturum yönetme görevini meclis başkanvekili Filiz Güler'e devretti. Başkan Yılmaz ve siyasi parti grup başkanvekillerinin konuşmalarından sonra oylamaya sunulan Silivri Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu, CHP grubunun ret oyuna karşılık MHP ve AK Parti gruplarının oy çokluğuyla kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ: "AZİM VE KARARLILIKLA HİZMET SUNMA GAYRETİNDEYİZ"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2019 yılı faaliyet raporu ile ilgili meclis kürsüsünden önemli mesajlar verdi. Faaliyet raporu kitapçığının günler öncesinden meclis üyelerine dağıtıldığını hatırlatan Yılmaz, özellikle yönetim anlayışından bahsetti ve "Kimselere değil herkese hizmet ettik." dediği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde her yıl Nisan ayı meclisi gündeminde yer alan yıllık faaliyet raporlarının görüşülmesi, bu yıl yaşanılan koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 3 ay gecikmeli olarak Temmuz ayı meclisimizin gündeminde yer almış bulunmaktadır. Görüşülecek olan Silivri Belediyesinin bu faaliyet raporu, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsamaktadır. 2019 yılının yarısı ilçemiz ve İstanbul için seçimlerle geçmiştir. Belediye Başkan ve yönetiminin değişerek yenilendiği yılların faaliyet raporları, esasında ağırlıklı olarak önceki yönetimlerin renk ve şekil verdiği iş ve işlemleri kapsar. Önceki yönetimlerin stratejik hedefleri doğrultusunda seçim öncesindeki yılda hazırlanan yıllık plan ve bütçeler, seçim sonrasında yeni gelen yönetimlerce uygulanmak zorundadır" 

"SİLİVRİ'DE ÖNCE İNSAN DEDİK"

Konuşmasında, hiç kimseyi etnik kimliği veya inançlarından dolayı ayırmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: "Görev sürem boyunca sadık kalacağım ve 2019 yılının 9 aylık bölümü ile içinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk yarısındaki faaliyetlerimize şekil veren yönetim anlayışımızla ilgili bir iki noktayı paylaşmak istiyorum. 'Mutlu Çocuk, Mutlu Aile, Mutlu İnsan, Mutlu Silivri' diyerek Silivri'yi marka kent yapma hedefimizi ortaya koyarken; Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü dedik. Hiçbir kimseyi etnik kimliği ve inançlarına göre ayırmadık. Halka hizmet Hakk'a hizmettir dedik. Kimselere değil herkese hizmet ettik. Komşusu açken tok yatan bizden değildir dedik "

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HER İŞTEN ALNIMIZIN AKI İLE ÇIKMAK"

"Bizim için önemli olan çalışma arkadaşlarımız ile yaptığımız her işten alnımızın akıyla çıkmaktır" diyerek konuşmasına devam eden Yılmaz, "İyinin düşmanı daha iyi, güzelin düşmanı daha güzel diye kullanılan bir deyim vardır. Seçimler öncesinde yapacaklarımızı vaat ederken, şimdi de faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bu anlayışa hep dikkat eder olduk. Bunu da, 'Kim ki bir çakıl taşı kadar da olsa Silivri için güzel bir hizmet yapmıştır, Allah ondan razı olsun' diyerek her fırsatta dile getirmekten de çekinmemişizdir. Benim de inandığım ve kabul ettiğim 'Devlette ve kamu hizmetlerinde devamlılık esastır.' ilkesi, sahip çıkılması ve uyulması gereken temel bir anlayışı ifade eder. Göreve başladığımızda, yeri geldiğinde 'Silivri Belediyesinde devr-i sabık yaratma' gibi bir arayışta olmayacağımızı, belediye kadrosunda çalıştıracaklarımızda arayacağımız şartın, parti tercihleri değil; Liyakat- Ehliyet ve Gayretleri olacağını ifade ettik. Buna uyduk, uymaya da devam edeceğiz "dedi.

"ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM"

Başkan Yılmaz, "Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği görevlerine seçilenler her ne kadar bir siyasi parti mensubu olsalar da, önceliklerinin görev yapılan beldelerdeki halka, parti farkı gözetmeksizin hizmet etmeleri gerektiğine inananlardanım. Bunu Sayın Genel Başkanımın ifadesi ile 'Önce ülkem ve milletim sonra partim' şeklinde içselleştiren birisiyim. Bu sebeple MHP'li bir Belediye Başkanı kardeşiniz olarak, Silivri için hep beraber ve birlikte yapacaklarımızın var olduğunu ve bu uğurda çaba sarf edeceğimin bilinmesini isterim. Hükümetimizin değerli bakanları ve bürokratları, İstanbul Valiliği ve bürokratları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Başkan ve bürokratları ile her fırsatta yorulmadan ve yüksünmeden görüşerek, çalışarak, Silivri'mizin hak ettiği hizmet ve yatırımların getirilmesine şahsım ve partim için değil, Silivri için dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasından ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin eleştirilerini aktardı ve önerilerini paylaştı. AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Tekin ve MHP Grup Başkanvekili Sulan Aşkın da birer konuşma yaparak görüşlerini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından 2019 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

AĞUSTOS AYI MECLİSİ YAPILACAK

Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumunu kapatmadan önce belediye meclisinin Ağustos ayında toplanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Pandemi sürecinde yeterince tatil yapıldı. Bu şehre olan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına Ağustos ayında çalışalım. Şahsi kanaatim Ağustos ayında meclisi yapmamız yönünde" dedi.

MHP, AK Parti ve CHP gruplarının ortak görüşüyle Ağustos ayında meclis toplantısının yapılmasına karar verildi. Başkan Yılmaz, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis toplantısını sonlandırdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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