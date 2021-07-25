Volkan Konak: Psikolojik destek aldım
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Volkan Konak: Psikolojik destek aldım

Volkan Konak: Psikolojik destek aldım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı önceki gece Belarus-Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da sahneye çıktı.

Şarkıcı önceki gece Belarus-Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da sahneye çıktı. Pandemiyi nasıl geçirdiğinden bahseden sanatçı, şöyle konuştu:

"Herkes gibi ben de bu dönemi evde geçirdim. Ancak biz sahne insanıyız. Evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadım. Daha sonra psikolojik tedavi gördüm. Bu dönemi bilim insanlarından destek alarak atlattım, şimdi gayet iyiyim." Seyircisini çok özlediğini söyleyen Konak, "Ben maçı almadan sahneyi bırakmam. Müziğimle bütün kalplere dokunurum, sonra gönül rahatlığıyla sahneden inerim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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