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Volkan Konak eşi kim? Volkan Konak eşi Selma Konak kimdir?

Volkan Konak eşi kim? Volkan Konak eşi Selma Konak kimdir?
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Sanatçı Volkan Konak'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından eşi Selma Konak, hastane önünde fenalaştı. Volkan Konak eşi kim? Volkan Konak eşi Selma Konak kimdir?

Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının vefat haberi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Volkan Konak eşi kim? Volkan Konak eşi Selma Konak kimdir?

VOLKAN KONAK EŞİ SELMA KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının vefat haberi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Eşi Selma Konak, acı haberi aldıktan sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin önünde fenalaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Konak, çevresindekilerin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Ünlü sanatçı Selma Konak ile evliydi. Nikâh yaptıkları dönem maddi imkanları olmadığı için düğün yapamayan çiftin üç çocuğu bulunuyor. Volkan Konak'ın eşi olan Selma Konak çifti 1992 yılında nikah masasına oturdular. Evlendikleri dönem içerisinde maddi zorluk yaşayan ikili, sade bir nikahla evlendiler.3 çocuk sahibi olan Konak çifti sonunda hayallerini yıllar sonra gerçekleştirirken çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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