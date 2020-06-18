Volkan Bozkır kimdir? Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın biyografisi!
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Volkan Bozkır kimdir? Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın biyografisi!

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır seçildi. Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim oldu. Peki, Volkan Bozkır kimdir? İşte, Volkan Bozkır hayatı ve biyografisi!

18.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:24

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Volkan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek. Volkan Bozkır kimdir? Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın biyografisi!

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Ankara - 1950, Fethi, Sevgi.

Büyükelçi, Diplomat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Dışişleri Bakanlığında Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı hamilidir.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. Hükûmette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlendi. 64. Hükûmette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Volkan Bozkır kimdir? Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın biyografisi!
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