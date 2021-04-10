Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde İlk Yarı Final Karşılaşması Başlıyor!

2021 VFŞL Kış Mevsimi'nde Yarı Final İlk Maçı: Papara SuperMassive – 1907 Fenerbahçe Espor Karşılaşması Saat 14: 00'da Başlıyor!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek Final karşılaşmalarının ardından, 4 takım yarı final aşamasında mücadele ediyor olacak.

Dokuz takımın mücadele ettiği 2021 VFŞL Kış Mevsiminin artık sonuna geliyoruz. Bugün oynanacak mücadelede, bir tarafta ligi sadece 3 mağlubiyetle kapatan ve serinin mutlak favorisi olan Papara SuperMassive yer alıyor. Diğer tarafta ise ligin sonlarına doğru kendini bulan ve Çeyrek Final karşılaşmasını da kazanarak yarı finale adını yazdıran 1907 Fenerbahçe Espor yer alıyor.

Papara SuperMassive 2021 VFŞL Kış Mevsimi normal lig sürecini lider tamamladığı için direkt olarak yarı finallerden başlamıştı.

Rakibi 1907 Fenerbahçe Espor ise altıncı sıradan Mevsim Finalleri'ne girerek çeyrek finalde NASR Esports ile karşılaştı. Rakibini 3-2'lik skorla geçerek yarı finalde Papara SuperMassive'in rakibi olmayı başardı.

Yarı final aşamasının ilk karşılaşması saat 14: 00'da Papara SuperMassive – 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesi ile başlayacak.

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yarı Final Eşleşmeleri

10 Nisan: Cumartesi: Papara SuperMassive - 1907 Fenerbahçe Espor

11 Nisan Pazar: fastPay Wildcats - Galatasaray Espor

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Yarı Final mücadelesi heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız, karşılaşmaları Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros