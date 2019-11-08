VM Medical Park Mersin Hastanesi, başarılı sporculara sağlık sponsoru oldu

08.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:13

VM Medical Park Mersin Hastanesi, özellikle yüzmede başarılı sporcular yetiştirerek olimpiyatlara hazırlayan TED Mersin Koleji Spor Kulübüne sağlık sponsoru oldu.



VM Medical Park Mersin Hastanesi ile kolej arasında düzenlenen sağlık sponsorluğu anlaşması, düzenlenen törenle imzalandı. Hastanede gerçekleşen imza törenine, VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, Başhekim Uzm. Dr. Neslihan Erçetin, kolejin Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İrfan Özdemir ile sporcu öğrenciler katıldı.



Hastane Genel Müdürü Dr. Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu kıymetli kurumun özellikle sportif alanlardaki çalışmalarını, başarılarını destekleyebilmenin ve sağlık süreçlerinde yanlarında olabilmenin üzerimize vazife olduğunu düşündük. Bu çerçevede bir işbirliği protokolü yapacağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada başarıyı hedefleyen ve altyapısını güçlendirme yolunda önemli işler planlayan spor kulübünün başarılı sporcularına sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da spor ve sporcu sağlığı için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



Kolejin Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özdemir de yaklaşık 6 yıl önce olimpik sporcu yetiştirme projesine başladıklarını söyledi. 6 yılda sayısız Türkiye rekoru, Türkiye şampiyonlukları, dünya 3'üncülükleri ve bir müze oluşturacak kadar kupa ve madalya sahibi olduklarını belirten Özdemir, şu anda 21 milli sporcuya sahip olduklarını vurguladı. Hedeflerinin, Türkiye Yüzme Federasyonunun hedeflerine paralel şekilde Paris 2024 Olimpiyatlarına ve Los Angeles 2028 Olimpiyatlarına sporcu yetiştirmek olduğunu ifade eden Özdemir, bu uzun ve zorlu süreçte en önemli şeyin sağlık olduğunu, sağlığı olmayan bir sporcunun başarılı olma şansının bulunmadığını dile getirdi. Bu çerçevede yanlarında yer alan hastane yönetimine teşekkür eden Özdemir; "2024 ve 2028 yılları sporda Anadolu'nun yükseleceği yıllar olacaktır, hiç kuşkunuz olmasın. Bizler bu ülkenin evlatlarına inanıyoruz ve sonsuza dek inanmaya devam edeceğiz. Bu evlatlarımız İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletip bayrağımızı göndere çekeceklerdir. Bu inancı devletimizin de taşıdığına dair güvenimiz tam. Desteklerini her alanda hissediyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Yılmaz ve Özdemir, işbirliği protokolünü imzaladı. Özdemir, hastanenin logosunun bulunduğu formayı da Genel Müdür Dr. Yılmaz'a takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA