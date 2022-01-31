Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, hangi yılda çekildi? Vizontele ne zaman, nerede çekilmiştir?

Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, Vizontele ne zaman çekilmiştir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vizontele Tuuba filmi Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği devam filmidir. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli bulunuyor. Köye gelen bir kütüphanecinin kızı olan hayat dolu Tuuba, yaşamı bambaşka hale getirmişti. İşte, Vizontele Tuuba oyuncu kadrosu...

VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Vizontele, 2000 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filmi konu olarak Hakkari ilimizde geçmektedir. Fakat Vizontele film çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde yapılmıştır.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

1974 yılının başında Hakkâri'ye televizyon gelmesi anlatılıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

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