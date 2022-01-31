Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, hangi yılda çekildi? Vizontele ne zaman, nerede çekilmiştir?
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Yılmaz Erdoğan'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Vizontele filmi, televizyon ekranlarının sinema kuşağında yer alan yapımlar arasında yer alıyor. Yıllar geçse de popülerliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Sinemanın ardından televizyon ekranlarında da büyük yankı uyandıran Vizontele filmi, bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Peki, Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, hangi yılda çekildi? Vizontele ne zaman, nerede çekilmiştir?
Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, Vizontele ne zaman çekilmiştir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vizontele Tuuba filmi Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği devam filmidir. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli bulunuyor. Köye gelen bir kütüphanecinin kızı olan hayat dolu Tuuba, yaşamı bambaşka hale getirmişti. İşte, Vizontele Tuuba oyuncu kadrosu...
Vizontele, 2000 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.
Vizontele filmi konu olarak Hakkari ilimizde geçmektedir. Fakat Vizontele film çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde yapılmıştır.
1974 yılının başında Hakkâri'ye televizyon gelmesi anlatılıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
- Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
- Demet Akbağ - Sıti Ana
- Altan Erkekli - Nazmi
- Cem Yılmaz - Fikri
- Şebnem Sönmez - Gülizar
- Bican Günalan - Sezgin
- Erdal Tosun - Şeyhmuz
- Cezmi Baskın - Latif
- Meral Çetinkaya - Nevin
- Yasemin Alkaya - Gülşen
- Zeynep Tokuş - Asiye
- İclal Aydın - Reyhan
- Erkan Can - Mela Hüseyin
- Tolga Çevik - Nazif
- Mesut Çakarlı - Rıfat
- Tuncer Salman - Ahmet
- Serhat Özcan - Engin
- Şafak Sezer - Veli
- Şener Kökkaya - Basri
- Zerrin Sümer - Zerrin
- Selahattin Taşdöğen - Simo
- Betül Arım - İsmihal
- Sinan Bengier - Cevat
- Deniz Erdoğan - Cevdet
- Yaşar Akın - İhsan
- Caner Alkaya - İso
- Şenol Bali - Yılmaz
- Şahin Yaylı - Musto
- Sinan Kılıç - Aykut
- Köksal Engür - Tekin
- Can Kahraman - Ezo
- Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar