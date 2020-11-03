Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
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Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı

03.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:50

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin, terörist tarafından vurulan polis memurunu arkadaşıyla birlikte ambulansa taşıyarak, memurun hayatını kurtardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin, terörist tarafından vurulan polis memurunu arkadaşıyla birlikte ambulansa taşıyarak, memurun hayatını kurtardı.

AA muhabirine konuşan Gültekin, Yozgatlı olduğunu belirterek, olay günü arkadaşı Mikail Özen'le eski şehir olarak bilinen birinci bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri öncesinde bir kafeteryada zaman geçirmeyi planladıklarını anlattı.

Gültekin, olayın yaşandığı yerde bir kadının yaralandığını gördüğünü ve kadına yardım ettiğini söyledi.

Yaralı kadını güvenli bir restorana bıraktıktan sonra teröristle karşı karşıya geldiğini belirten Gültekin, "Pompalı tüfeği üstüme doğrulttu. Teröristten kaçarken tüfekten çıkan saçmalardan biri bacağıma girmiş durumda." şeklinde konuştu.

Gültekin, hemen polis karakoluna giderek bilgi verdiklerini, daha sonra olay yeri yakınlarında saldırıdan ötürü şoka giren bir yaşlı kadına yardımcı olduklarını ifade etti.

Yaralı polisi arkadaşıyla ambulansa taşıdı

Bir polis memurunun vurulduğuna şahit olduğunu dile getiren Gültekin, "Diğer polisler bakıyordu, onlara bağırdım yardım edin diye, bir şey yapmadılar. Mikail'e dedim ki bunu biz yapacağız. Mikail'le beraber saklana saklana polise ulaştık. Ben sırtından, arkadaşım da ayaklarından tutarak polisi ambulansa taşıdık." diye konuştu.

Polisin karın boşluğu ve baldırı arasından yaralandığını ve ciddi oranda kan kaybettiğini anlatan Gültekin, sağlık görevlilerinin yaralı olduğu gerekçesiyle kendisini de hastaneye götürmek istediğini ancak çok sayıdaki yaralı ve ölü nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Daha sonra hastaneye gittiğini ve bacağına isabet eden saçmanın tehlikeli bir yerde olduğu için vücudundan alınmadığını dile getiren Gültekin, doktorların alınması durumunda ciddi sorunlar doğurabileceğini belirttiğini, bu nedenle saçmanın bacağının arka adalesinden çıkartılmadığını ifade etti.

Gültekin, kendisini yaralayan teröristle polisi vuran kişinin aynı kişi olduğunu, kendisine Arapça bazı sözler söylediğini de aktardı.

"Terör her yerde terördür"

Avusturya'da yaşayan ve geçimini burada sağladığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:

"Orada vurulan benim polisim, yaralanan insanlar benim insanlarım, Avusturya devletine, yaralanan insanlara, bizzat yarılı polisin ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Avusturya devletine başları sağ olsun diyorum. Yarın yine aynı şey olsa ben yine aynısını yapmaya hazırım. Burada Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan ayrımı yapılmasını istemiyorum. Bunun ne İslam'da ne Yahudilikte ne de Hristiyanlıkta yeri vardır. Terör her yerde terördür."

"Cumhurbaşkanımızın ismini verdik"

Gültekin'in babası Ahmet Gültekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda oğlunun doğduğunu, "bu nedenle oğluna Cumhurbaşkanı'nın adını verdiğini" söyledi.

Baba Gültekin, 32 yıldır Avusturya'da yaşadığını ve bugüne kadar hiçbir sorunun yaşanmadığını ifade ederek, "Terörün dini, milleti yok." diye konuştu.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında, 4 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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