Viyana'da Hacivat ile Karagöz Gösterisi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Şehir Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen gösteri, ilk olarak kütüphanenin gösteri salonunda Almanca, ardından enstitünün konferans salonunda Türkçe sunuldu. Viyana'da ilk defa düzenlenen ve gölge oyunu sanatçıları Ali ve Erkan Köken'in sunduğu gösteriye, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, 3 yıldır düzenli olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, Hacivat ve Karagöz gölge oyununu getirerek bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

İKİ DİLDE OLMASI İLGİYİ ARTIRDI

Gösterinin iki dilde yapılmasının ilgiyi artırdığına işaret eden Yorulmaz, çocukların Türk kültürünü daha iyi tanımalarına yardımcı olacak, ilgi çekici bu tür etkinlikleri YEE bünyesinde her yıl düzenli olarak yapmayı planladıklarını söyledi.

Hacivat ve Karagöz gölge oyununun tarihçesini çocuklara anlatan Ali Köken de yurt dışında doğup büyüyen Türk gençlerinin kültürlerini unutmaması gerektiğine dikkati çekti.