VITE Coin Nedir? VITE Coin Yorum ve Grafiği! VITE Coin hakkında detaylar...

VITE coin nedir sorusu ile VITE coin yorum ve grafiği araştırılıyor. VITE coin, sıfır ücretli işlemleri kolaylaştırmak ve işlem hızını, güvenilirliği ve güvenliği optimize etmek için bir Snapshot Chain yapısına sahip, Directed Acyclic Graph (DAG) tabanlı bir akıllı sözleşme platformu oluşturdu. Vite Anlık Görüntü Zinciri, ağ fikir birliğine ulaşmak için Hiyerarşik Temsilci Teminat Kanıtı'nı ("HDPoS") kullanırken, süper düğümler yalnızca stake etme ödülleri alır ve işlem ücreti almaz.

VITE bugünkü fiyatı ₺1,77 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.133.254.913 TRY. VITE son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #416, piyasa değeri ₺846.419.469 TRY. Dolaşımdaki arz 479.312.712 VITE coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

VITE COİN NEDİR?

VITE, sıfır ücretli işlemleri kolaylaştırmak ve işlem hızını, güvenilirliği ve güvenliği optimize etmek için bir Snapshot Chain yapısına sahip, Directed Acyclic Graph (DAG) tabanlı bir akıllı sözleşme platformu oluşturdu. Vite Anlık Görüntü Zinciri, ağ fikir birliğine ulaşmak için Hiyerarşik Temsilci Teminat Kanıtı'nı ("HDPoS") kullanırken, süper düğümler yalnızca stake etme ödülleri alır ve işlem ücreti almaz. Vite sanal makinesi, EVM ile uyumluluğu korur ve asenkron akıllı sözleşme dili olan Solidity ++ 'yı kullanır.

VITE jetonu, kullanıcıların gaz tüketmek yerine işlem kotası için VITE'ı hissettiği, Vite ağındaki basit jeton işlemleri ve akıllı sözleşme yürütmeleri için kullanılan para birimidir. VITE, Snapshot Block Producers (süper düğümler olarak da bilinir) için oy kullanmak için de kullanılabilir. Ek olarak, kullanılmamış işlem kotasına sahip bir VITE staker, tokenleri karşılığında dApp'lara bu tür kotayı kiralayabilir. Örneğin, kullanıcılar ViteX'in yerel merkezi olmayan borsa jetonu VX karşılığında VITE hissesini alabilir.

Vite'ın mevcut ürünleri, merkezi olmayan bir değişim (ViteX), çok amaçlı bir cüzdan uygulaması (Vite App), ödemeler (VitePay) ve hükümet/ kurumsal blok zinciri uygulamalarını (VitePlus) içerir:

ViteX, zincir içi sipariş defteri ve eşleştirme motoruna sahip merkezi olmayan bir borsadır ve şu anda 20'den fazla dijital varlığı destekler.

Vite App, tek bir yerde ticarete (ViteX), varlık yönetimine (cüzdan), dapp'lara (örneğin, Vite tabanlı oyunlar) izin veren bir mobil uygulamadır.

VitePay, şu anda Singapur'daki Ce La Vi Sky Bar'da ve Midwest Global ağı altındaki taksi hizmetlerinde kullanılabilen hızlı ve bedelsiz bir ödeme çözümüdür - Kullanıcılar, Vite cüzdanıyla tüccarlar için ödeme yapabilir ve karşılığında neredeyse anında sıfır ücretle ödeme alabilir. yerleşme. VitePay ayrıca e-ticaret platformu OpenCart ile entegre edilmiştir ve VitePay resmi Vite mağazasında kullanılabilir.

VitePlus, hükümetler ve kuruluşlar için Vite tabanlı bir kurumsal blok zinciri çözümüdür. Vite, Syracuse hükümeti için SyraCoin adlı bir pilot uygulama geliştirdi ve şehir konut fonu bağışçılarının şehir sınırları içindeki mal ve hizmetler için kullanılabilen blok zinciri tabanlı kuponlar almasına izin verdi.

VITE'ı nasıl satın alabilir veya benimseyebilirsiniz?

Binance, OKEx ve Bittrex gibi büyük borsalarda VITE satın alabilirsiniz. VITE'ı 'madencilik' yapmak için, Vite ağında bir Snapshot Block Producer'ı (HDPOS konsensüs sürecine katılmak için bir süper düğüm) çalıştırabilir ve yıllık 30 milyon VITE jetonu enflasyonu şeklinde blok ödülleri alabilirsiniz. Ayrıca tam bir node çalıştırabilir ve Vite vakfından VITE ödülleri alabilirsiniz.

Tedarik Dağıtımı

Özel Satış jetonları toplam arzın% 40.43'ünü oluşturur. Mayıs 2018'de 404.33MM VITE için 7.000 VITE = 1 ETH oranında gerçekleştirildi ve toplam token arzının% 40.43'ünü satarak token başına ~ 0.10 $ 'dan toplam 57.762 ETH (~ 40.43MM) yükseltti.