Viskon kumaş nedir, ne demek? Viskon kumaş özellikleri nelerdir? Viskon kumaş nasıldır, terletir mi, esnek mi?

Tekstil ve moda sektörünün en popüler kumaşlarından birisi viskon kumaştır. Peki viskon kumaş nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? Viskon kumaşın özellikleri nelerdir? Viskon kumaş nasıldır, çekme yapar mı, esnek mi, likralı mı, terletir mi? Viskon kumaş yazlık mı yoksa kışlık mı?

En popüler kumaş türlerinden birisi olan viskon kumaşların özellikleri merak ediliyor. Kaliteli, sağlıklı ve şık bir kumaş türü olan viskon kumaşlar daha çok kadın giyim ürünlerinde kullanılmaktadır. Peki viskon kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Viskon kumaş nerelerde kullanılır? Terletir mi, esnek mi, viskon kumaş nasıldır?

VİSKON KUMAŞ NEDİR?

Viskon kumaş yapısı itibariyle pamuklu kumaşa benzeyen, moda ve tekstil sektöründe oldukça popüler olan bir kumaş türüdür. Viskon kumaşlar birçok üründe kullanılmaktadır. Ham maddesi kayın ağacından imal edilen bir madde olarak geçmektedir. Yani viskon kumaşın ham maddesine kayın ağacı diyebiliriz.

Viskon kumaşın yapısında selüloz bulunur. Haliyle pamuğa benzer bir yapıdadır diyebiliriz. Çünkü pamuğun ham maddesi selülozdur, yapısında da selüloz yer alır.

Ek olarak viskon kumaşın bir diğer isimleri "viskoz" veya "rayon" olarak da geçmektedir. Viskon kumaşın birçok özelliği vardır. Bu özelliklerin çoğu tekstil ve moda açısından gayet faydalıdır.

VİSKON KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Viskon kumaşın bilindik tüm özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Viskon kumaş terletme yapmayan bir kumaştır. Haliyle hava alan bir yapısı vardır.

- Viskon kumaş renkleri oldukça canlı tutmaktadır. Bu bakımdan birçok alanda kullanılır ve tercih edilir.

- Kumaş türleri arasında en rahat ve en zarif kumaşlardan birisidir.

- Pamuğa kıyasla 2 kat daha fazla esnek bir kumaştır. Haliyle nispeten esnek kumaş kategorisine girmektedir diyebiliriz.

- Viskon kumaşların şişme özelliği oldukça fazla seviyededir. Bundan dolayı iyi seviyede su emiciliği özelliğine sahiptir.

- Krep kumaş içerisinde de sıkça kullanılan bir kumaş türüdür.

- Viskon kumaş baskı için gayet elverişlidir. Baskıya uyumludur.

- Çok iyi derecede nem emici özelliği vardır.

VİSKON KUMAŞ NASILDIR? NASIL BİR KUMAŞTIR?

Yukarıda paylaştığımız viskon kumaş özelliklerine ek olarak kumaşın kısaca nasıl olduğunu da sizlere maddeler halinde yazalım.

- Parlak ve kalitelidir

- Nefes alan, rahat yapıdadır.

- Emiciliği yüksektir.

- Ter tutmaz.

- Her kumaşla kombini yapılabilir.

- Kısmen hafif bir kumaştır.

- Yumuşak ve rahattır.

- Fiyat açısından oldukça ekonomiktir.

- İç göstermez. (Fakat bazı modellerde tasarım gereği bazı vücut hatlarını belli edebilir.)

- Çok iyi renk tutucu özelliği vardır.

- Nemi vücuttan atar.

Şimdi viskon kumaş ile ilgili kullanıcıların aklına takılan bazı soruların kısaca cevaplarını paylaşalım.

VİSKON KUMAŞ ESNEK Mİ?

Kısmen esnek kumaştır diyebiliriz. Örneğin pamuğa göre daha esnektir.

VİSKON KUMAŞ YAZLIK MI KIŞLIK MI?

Viskon kumaşlar hafif yapıdadır. Viskon kumaşlar terletmeyen yapıda olduğu için yaz mevsimlerinde daha çok tercih edilmektedir.

VİSKON KUMAŞ ÇEKER Mİ?

Viskon kumaşlar pamuğa benzediği için az da olsa çekme yapabilir. Örnek vermek gerekirse 1 metrelik viskon bir kumaş birkaç santimetre çekme yapabilir.

VİSKON KUMAŞ TERLETİR Mİ?

Viskon kumaş yapısı ve özelliği gereğiyle kolay kolay terletme yapmaz. Vücuda yapışmaz ve tende hafif de olsa kayar.

VİSKON KUMAŞ YIKAMASI NASIL YAPILIR?

Viskon kumaşı yıkamak için öncelikle ürünün yıkama talimatlarına bakmalıyız. Ek olarak viskon kumaşı yıkadıktan sonra setleşmemesi için soğuk suda elde yıkamamız gerekmektedir. Eğer çamaşır makinesinde yıkanacaksa o zaman yün modunda yıkanmalıdır.

VİSKON KUMAŞ NERELERDE KULLANILIR?

Viskon kumaş hemen hemen tüm alanda kullanılır. Örneğin şalvar, pantolon, tişört, elbise vb. birçok kıyafet ürünleri için viskon kumaş kullanımı mevcuttur. Aynı zamanda bu kumaş türü endüstriyel alanda da kullanılıyor. Dekorasyon alanında da kullanımları vardır. Mesela yastık ve kırlent gibi ürünlerde viskon kumaş kullanılabiliyor.

Bunlara ek olarak pamuk ve keten gibi kumaşlarla karıştırılıp kullanımı da vardır. Vücuda hiç zararı olmadığı için yani kaşındırma vs. yapmadığı için viskon kumaşla iç çamaşırı da yapılabiliyor.

VİSKON KUMAŞTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Viskon kumaşlar hatalı yıkamalarda küçülebilir yani çekebilir. Üretimi açısından kolay kırışabilen modelleri mevcuttur.