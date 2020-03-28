Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Gökmen Öğüt, Sağlık, Güncel

Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım

CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, aynı zamanda bir hekim olduğunu hatırlatarak, "Virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Pazar günü iki cenaze törenine katıldım. Şimdiki aklım olsa evden çıkmazdım" dedi.

28.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:37
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım

CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Twitter hesabından bir video paylaşarak "Ben yakalandıysam sizlerin daha dikkatli olması gerekir" dedi ve evde kalmanın en büyük ilaç olduğu mesajını verdi. Öğüt, genel sağlık durumunun iyi olduğunu da söyledi.

CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan isimlerden oldu.

"SİZLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİR"

Hastalığı ile ilgili durumu Twitter hesabından yayınladığı video ile anlatan Öğüt aynı zamanda bir diş hekimi olduğunu hatırlatarak "Bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

"EVDE KALMAK EN BÜYÜK İLAÇ"

Market alışverişinin azaltılması ve mümkün olduğunca sokağa çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Öğüt, "Durum sıkıntılı ama geçecek. Ne olur evde kalın, evde kalmak en büyük ilaç" mesajını verdi.

Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu kaydeden Öğüt, "Ateşim yok, çok hafif öksürüğüm var. İştahım yerinde, bir iki gün içinde taburcu olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA SOKAĞA ÇIKMAZDIM"

Öte yandan genel sağlık durumuyla ilgili Hürriyet gazetesinden İdris Emen'e bilgi veren Öğüt, "Koronavirüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Pazar günü iki cenaze törenine katıldım. Bütün önlemleri almıştım. Eldiven giymiş, maske takmıştım. Törenlerde kimseyle tokalaşmadım. Yakın temasım olmadı. Ama bu cenaze törenlerine katılmamam gerekirdi. Bu günkü aklım olsaydı o cenaze törenlerine gitmezdim" dedi.

Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım

Haberin Videosu:

Koronavirüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım

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