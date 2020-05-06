Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
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Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu

Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
06.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:02

Uşak'ta bir süredir koronavirüs tedavisi gören 23 yaşındaki 8 aylık hamile kadının bebeği sezeryanla alınırken, genç kadın doğumdan bir süre sonra ise hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 23 yaşındaki 8 aylık hamile kadının (M.S) bebeği sezaryenle alınırken, genç kadın doğumdan bir süre sonra ise hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

DOĞUM SEZARYEN İLE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre il merkezine bağlı İlyaslı köyünde ikamet eden M.S. adlı kadın, korona virüs (Kovid-19) şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 8 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden kadının tedavisi esnasında sezaryenle doğumu gerçekleştirildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, BEBEK YAŞAMA TUTUNDU

Doğumun ardından tedavisine bir süre daha devam edilen genç kadın 24 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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