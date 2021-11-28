Virgil Abloh kimdir? Virgil Abloh neden öldü? Virgil Abloh hayatı ve kariyeri..

Milano merkezli moda evi Off-White Ceo'su olan Virgil Abloh, Chicago sokak modasında da çalışan eğitimli bir mimardı. Virgil Abloh kimdir? Virgil Abloh hayatı ve kariyeri..

VİRGİL ABLOH KİMDİR?

Virgil Abloh (30 Eylül 1980 - 28 Kasım 2021)[1] Amerikalı bir tasarımcı ve girişimciydi. 2018'den ölümüne kadar Louis Vuitton'un erkek giyim koleksiyonunun sanat yönetmenliğini yaptı. Abloh aynı zamanda 2012'de kurduğu bir moda evi olan Milano merkezli Off-White CEO'suydu. Chicago sokak modasında da çalışan eğitimli bir mimar olan Abloh, 2009 yılında Fendi'de Amerikalı rapçi Kanye West'in yanında staj yaparak uluslararası moda dünyasına adım attı. İkili daha sonra Abloh'un kariyerini Off-White'ı kurmakla başlatacak sanatsal bir işbirliğine başladı. Bir Fransız lüks moda evinde sanat yönetmeni olan ilk Afrikalı-Amerikalı, Time dergisi tarafından 2018'de dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçildi.

VİRGİL ABLOH NEDEN ÖLDÜ?

2019 yılında Abloh'a kardiyak anjiyosarkom teşhisi kondu. 28 Kasım 2021'de öldü.

VİRGİL ABLOH HAYATI VE KARİYERİ

Virgil Abloh, 30 Eylül 1980'de Rockford, Illinois'de Ganalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi terziydi ve babası bir boya şirketi yönetiyordu. Abloh, Boylan Katolik Lisesi'ne gittiği Rockford'da büyüdü ve 1998'de mezun oldu. 2002 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği alanında lisans derecesi ile mezun oldu. 2006 yılında Illinois Institute of Technology'de (IIT) Mimarlık Yüksek Lisans derecesini aldı. Abloh HTE'ye katılırken, kampüste mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan ve onun modaya olan ilgilerini ateşlemeye yardımcı olan yapım aşamasında olan bir bina vardı. Mimarlık okurken, tişörtler tasarladı ve tanınmış bir blog olan The Brilliance için moda ve tasarım üzerine yazdı. Abloh ilk olarak popüler müzisyen Kanye West ile Chicago'daki bir matbaada tasarımları üzerinde çalışırken tanıştı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Abloh, 2009 yılında Fendi'de rapçi Kanye West ile aynı sınıfta staj yaptı. Şirketin Roma, İtalya ofisine yerleştirilen ikili, işbirliğine dayalı bir ilişkiye başladı. Rapçi ve tasarımcıyla ortak çalışması sırasında, Fendi'deki çalışması aracılığıyla Louis Vuitton CEO'su Michael Burke'ün dikkatini çekti. O yılın ilerleyen saatlerinde, Abloh ve West'in sanatsal ortağı Don C, Chicago'da bulunan RSVP Gallery adlı bir perakende mağazası açtı. Kurdukları perakende alanı, moda kıyafetlerinin bir karışımını taşımasıyla ve Virgil'in tarzını mağaza iç tasarımına yansıtmasıyla tanındı. Bir yıl sonra West, Abloh'u kendi kreatif ajansı DONDA'nın kreatif direktörü olarak atadı. 2011'de West, ondan 2011 Jay-Z/West albümü Watch the Throne'un sanat yönetmenliğini yapmasını istedi. 2012'de Abloh ilk şirketi Pyrex Vision'ı kurdu. Bir yıl sonra, ticari bir girişim değil, sanatsal bir deney olmasını amaçladığı için şirketi kapattı. Büyük ölçüde sokak giyimi ucuz olarak görülüyor. Amacım ona entelektüel bir katman eklemek ve onu inandırıcı kılmaktı.

Abloh, Louis Vuitton için ilk koleksiyonunu Paris'teki Palais-Royal bahçelerinde 2018 Erkek Moda Haftası'nda sergiledi. Gösteriden önce Abloh giyen ilk kişi Rihanna'ydı. Playboi Carti, Steve Lacy, A$AP Nast, Dev Hynes ve Kid Cudi defile için yürüdü.Abloh o zamandan beri tasarımları için yüksek talep görüyor ve Serena Williams'ın Nike ile işbirliği yaparak 2018 ABD Açık'ta giyeceği orijinal bir kıyafet tasarladı.

Virgil Abloh

5 Haziran 2018'de Virgil Abloh, sınırlı sayıda üretilen şeffaf bir bavul olan bagaj üreticisi Rimowa ile özel bir işbirliği yayınladı. Mart 2019'da Abloh, dolaplar, kilimler, sehpalar ve sandalyelerden oluşan milenyum kuşağı için mobilya yapmaya başlamak için Ikea ile işbirliği yaptı. Abloh, belirli kelimelerin etrafındaki tırnak işaretleri ve onu farklı giyim eşyalarına ve bu durumda farklı mobilya türlerine koyması gibi farklı stil unsurlarını birleştirmiştir.Örneğin, Abloh, sandalyenin ayaklarından birine yükseltilmiş hale getirmek için bir kapı durdurucu ekleyerek bir sandalyede bir "Kapı Durdurma Kesintisi" yarattı. Abloh'un en popüler parçalarından biri Frakta Çantası. Kenarında "HEYKEL" yazısı bulunan bej rengindedir. Virgil, 29 Mart 2019'da bir antrenman koleksiyonu yayınlamak için SSENSE ile birlikte çalıştı. Bu koleksiyon; eşleşen tozluklar ve spor sütyenleri, atletik kazaklar ve kısa üstler. Bu koleksiyon, pantolonun beline ve spor sutyenlerinin alt kısmına sarılı Off-White sarı işareti dahil ederek Virgil'in bazı özel tasarımlarını içeriyor. Virgil ayrıca üstlerin ve pantolonların önünde bir haç oluşturan dört yönlü oklarının üç boyutlu bir eklentisini de içeriyor. Abloh, Cultured dergisinin sonbahar 2018 sayısının kapağında arkadaşı ve sık sık birlikte çalıştığı Takashi Murakami ile yaptığı sohbette yer aldı.

2019 yılında Abloh, Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'nin yönetim kuruluna atandı. Konsey, Amerikan moda endüstrisini teşvik etmeyi amaçlıyor. Abloh, Hailey Bieber'ın düğün günü için özel bir Off-White elbise ve duvak tasarladı. Peçenin üzerine ünlü tırnak tasarımını "ölüm bizi ayırana kadar" sözlerinin etrafına yerleştirdi.

ÖDÜLLERİ

Abloh ilk büyük ödülünü 2011'de Jay-Z/Kanye West albümü Watch the Throne'un kapak resmini tasarlayan çalışmasının En İyi Kayıt Paketi dalında Grammy Ödülü'ne aday gösterilmesiyle aldı. 2015'te Kirli Beyaz için Abloh ? Virgil Abloh, LVMH Ödülü için finalistlerden biriydi. Abloh, ödüle aday gösterilen tek Amerikalı tasarımcıydı. Abloh'un Charlie Hebdo'dan ilham aldığı "Savaş Bitmedi!" 2015 sonbaharındaki kadın koleksiyonundaki tişörtlerin yanı sıra kabanları da ona en çok ilgiyi çekti.2017 İngiliz Moda Ödülleri'nde Urban Luxe ödülünü aldı. Ayrıca 2017'de GQ yılın erkekleri ödüllerinde Yılın Uluslararası Tasarımcısı ödülünü kazandı. Ağırlıklı olarak Off-White markasının yaratıcı yönetmeni rolünden ve Nike ile işbirliklerinden türetilmiştir. Abloh'un Off-White Air Jordan "the Ten" işbirliği, 2017'de Yılın Ayakkabısı ödülünü kazandı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı ödülünü aldı. Abloh, 2018'de Time dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişisinden biri olarak listelendi ve o yıl adını taşıyan iki tasarımcıdan biri oldu. Japon sanatçı Takashi Murakami, Time sayısında Abloh'un etkileyici başarılarının onun listelenmesine yol açtığını yazdı. Aralık 2018'de Abloh, SHAVONE ile birlikte Ebony Power 100 tarafından lider yenilikçi olarak onurlandırıldı.Abloh ayrıca 2019 Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı ödülüne de aday gösterildi.

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