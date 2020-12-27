Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
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Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

27.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:55

Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı -Binada oturanlar büyük panik yaşadı Sultanbeyli'de seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine düştü.

Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

-Binada oturanlar büyük panik yaşadı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazada apartman sakinleri ise büyük panik yaşadı.

Olay Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.45 sıralarında meydana geldi. Atilla K. yönetimindeki 34 RUG 06 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak bariyerleri aştı, ardından yol üzerindeki 2 katlı binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Atilla K., Zübeyde O. isimli kadın ve Gurbet O. isimli çocuk hafif yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi çevredekilerin ve kendilerinin çabasıyla araç içerisinden çıktı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bina bahçesinde yan şekilde yatan otomobil, düştüğü yerden vinç ile kaldırıldı.

Evinde oturduğu sırada otomobilin bahçeye uçması ile büyük panik yaşayan Meliha Topal, "Biz evdrie televizyon izlerken bomba gibi iki kez ses geldi. Yerimizden kalktık. Yeğenim eyvah araba uçmuş dedi. 155i aradım yetişin dedim. Duman gördüm"dedi.

Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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