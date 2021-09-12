Mehmet Erdem'le evlenen ünlü oyuncu Vildan Atasever iki aylık hamile

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

İKİ AYLIK HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı. Çiftin, Atasever'in hamile olduğu için geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturduğu iddia edildi. İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus Liv Hospital Hastanesi'ne bu yüzden gittiği öğrenildi.

BALAYINA DA GİTMEYECEK

Yaz aylarını Bodrum'da tatil yaparak geçiren oyuncu ve şarkıcının, hem pandemi hem de doğacak bebek yüzünden balayına da gitmeyeceği söyleniyor.

"ARKADAŞLARLA DAHA SONRA KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Gümüşsuyu'nda bulunan CVK Otel'de dünyaevine giren ikiliden Atasever, "Aile içerisinde kutluyoruz. Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" demişti.

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