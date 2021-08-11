Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
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Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş

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Yayınladığı video ile Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik küfür ve hakaretlerde bulunan Afgan göçmen Sunatullah Saadat'ın Türkiye'de olduğu dönemde Afganistan Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı. Saadat'ın infial yaratan sözleri sonrasında sosyal medya hesaplarında bulunan ona ait geçmişte çekilmiş videolar da yayından kaldırıldı.

Afganistan'da farklı medya gruplarında çalışan Sunatullah Saadat, 2020'nin başında kaçak yollardan Türkiye'ye geldi. Amacı Avrupa'ya gitmekti. İstanbul'da bulunduğu süre içinde bazı Afgan STK'larla temas içinde bulundu. Afgan-Türk İşadamları Derneği Başkanı ve Afganistan Dernekler Federasyonu kurucusu İzzet Saddat ile tanıştı.

SÖZLERİ İNFİAL YARATINCA HER YERDEN SİLİNDİ

Sunatullah Saadat, bir süre sonra da bu dernek ve federasyonların sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladı. 5 ay önce ise yine iş insanı İzzet Saddat'ın yardımı ile Özbekistan'a gitti. Hürriyet'in haberine göre Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'ın Türkiye'yi hedef alan hakaret dolu sözlerinin infial yaratmasının ardından Afganistan Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarında bulunan ona ait geçmişte çekilmiş videolar da yayından kaldırıldı.

"HİÇBİR AFGANİSTANLI'NIN HAKARET ETME HAKKI YOKTUR"

Afganistanlı Dernekler Birliği Genel Başkanı Mehmet Akmurat ise yaptığı açıklamada, Sunatullah Saadat'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu video bizi ve Türk milletini derinden üzmüştür. Böyle bir durum kabul edilemez. Türkiye, Afganistanlı göçmenlere kucak açmıştır. Bunu unutmamak lazım. Hiçbir Afganistanlı'nın Türk insanına ve makamına hakaret etme hakkı yoktur."

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaret dolu mesajları üzerine tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrasında yeni bir video yayınlayan Saadat özür dilemişti. Saadat şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor bütün Afganistan Afganları eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyorlar. Onu da biraz düşünün."

Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
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Haber Yorumları (2)
DOĞRUCU DAVUD: Tek suçlusu bunları plansız programsız ölçüsüz takipsiz ülkeye girmesine göz yuman veya girişlerini önlemede beceriksizlik gösteren hükümettir.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
UĞUR DURAN: ABD ajanı olduğu aşikar..!! Hedefi ülkeyi karıştırıp, infial yaratmak. buna mehil vermeyin!!
Cevap Yaz 28 42 Yayından Kaldır
500
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