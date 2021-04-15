(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor
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(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

-Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın özelliklerinin infografik sunumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SAGE'nin genç mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de Türk...

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-Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın özelliklerinin infografik sunumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SAGE'nin genç mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi hedefleniyor.

(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor
(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor
(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor
(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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