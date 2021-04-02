(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor

Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.