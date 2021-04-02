(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.

Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.

(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor
(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor
(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor
(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: (VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:01:29. #1.14#
title