(VİDEO-GRAFİK) Rusya, Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor
Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel
Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.
Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca