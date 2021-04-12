(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak
Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel
-Grafik animasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi.
-Grafik animasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca