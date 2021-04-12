(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

-Grafik animasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi.

-Grafik animasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi.

(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak
(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak
(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak
(VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: (VİDEO GRAFİK) - Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:48:27. #1.15#
title