(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi
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(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi

17.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:34

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. 106 yıl önce "yedi düvele" karşı mücadele veren Osmanlı devleti, kara savaşlarında kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez" sözüyle tarihe altın harflerle destan yazdırdı.

(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi
(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi
(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi
(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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