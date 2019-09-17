Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor

Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyon ne anlama geliyor? Takipçilerinin dediği gibi 'İngiliz derin devletinin bir oyunu' mu? Adnan Hoca grubu, Türkiye’nin din sosyolojisinde nerede duruyor? Sosyal Antropolog Tayfun Atay ile cevap aradık...

17.09.2019 13:45
Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor

Türkiye'de din konusunda çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Tayfun Atay, Adnan Oktar ve grubuyla ilgili, "Adnan Hoca çevresi denilen oluşumun kullanım süresi 2002'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hakimiyet kurmuş AK Parti iktidarı açısından dolmuştur" dedi.


Atay, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek"ten yargılamasına başlanan Adnan Oktar ve grubunu Euronews'e değerlendirdi. İslam'ın artık Türkiye'de sistemin dinamosu haline geldiğini belirterek bir zamanlar işlevsel olarak görülen Oktar grubu türündeki yapıların kullanım süresinin dolduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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