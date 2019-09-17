Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor

17.09.2019 13:45

Türkiye'de din konusunda çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Tayfun Atay, Adnan Oktar ve grubuyla ilgili, "Adnan Hoca çevresi denilen oluşumun kullanım süresi 2002'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hakimiyet kurmuş AK Parti iktidarı açısından dolmuştur" dedi.



Atay, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek"ten yargılamasına başlanan Adnan Oktar ve grubunu Euronews'e değerlendirdi. İslam'ın artık Türkiye'de sistemin dinamosu haline geldiğini belirterek bir zamanlar işlevsel olarak görülen Oktar grubu türündeki yapıların kullanım süresinin dolduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle