Victoria Secret Fashion Show 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Efsanevi modeller Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi isimlerin podyuma çıkacağı etkinlik, geçmişin ışıltısını modern dokunuşlarla birleştiriyor. Yeni formatıyla dikkat çeken Victoria's Secret Show 2025'in yayın tarihi, saati ve platform bilgileri merak konusu olurken, moda tutkunları şovu canlı izleyebilmek için heyecanla geri sayım yapıyor. Etkinlik, global yayıncılar aracılığıyla ekranlara taşınacak ve dijital platformlardan da izlenebilecek.

VICTORIA'S SECRET SHOW 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Victoria's Secret Fashion Show 2025, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Bu yıl 15 Ekim 2025 Çarşamba gününü 16 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece, Türkiye saatiyle (TSİ) 01.30'da başlayacak. Etkinlik, New York City'de düzenlenecek ve tüm dünyada canlı yayınla izlenebilecek.

ŞOVUN KONSEPTİ VE YENİ DÖNEMİ

2025 yılıyla birlikte Victoria's Secret, klasik ihtişamını modern bir dokunuşla birleştiriyor. Yenilenen konseptinde kadın gücü, yaratıcılık ve çeşitlilik ön plana çıkarılıyor. Müzik, moda ve sahne şovunun birleştiği bu özel gece, izleyicilere adeta bir görsel şölen sunacak.

HANGİ KANALDA VE NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Victoria's Secret Show 2025, global olarak Amazon Prime Video üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca etkinliğin özel içerikleri ve kamera arkası görüntüleri, Victoria's Secret'ın resmî YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılacak. Türkiye'de ise şov, Amazon Prime Video aboneliği olan kullanıcılar tarafından aynı anda izlenebilecek.

ÜNLÜ MODELLER VE SAHNEYE DÖNÜŞ

Bu yılın kadrosu, markanın altın çağındaki ışıltıyı yeniden yansıtıyor. Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi dünyaca ünlü modeller podyuma çıkacak. Ayrıca yeni jenerasyondan modeller de sahne alarak geçmiş ile geleceği bir araya getirecek.

UNUTULMAZ BİR GECE OLMAYA ADAY

Victoria's Secret Show 2025, sadece bir moda defilesi değil, aynı zamanda müzik, sanat ve duyguların birleştiği bir kutlama olacak. Tüm dünya gözlerini yeniden bu büyülü podyuma çevirecek.