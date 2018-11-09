Victoria Beckham, Spice Girls Grubunu Milyonlarca Dolar Zarara Uğrattı

Geçtiğimiz günlerde 11 yıl aradan sonra yeniden turneye çıkacaklarının duyurusunu yapan Spice Girls grubu hayal kırıklığı yaşatan bir olayla karşı karşıya kaldı. Gruba dahil olmayı reddeden Victoria Beckham, Spice Gril grubunun 53 milyon TL zarara uğramasına sebep oldu.

ALACAKLARI ÜCRETLER AÇIKLANDI

Yıllar sonra ilk kez yeniden turneye çıkacaklarını açıklayan dünyaca ünlü müzik grubu Spice Girls'ün dün ise turneden alacakları ücretler açıklandı.

SPİCE GİRLS GRUBU

BİR ZAMANLAR FIRTINA GİBİ ESTİLER

1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında fırtınalar estiren pop müzik grubunun İngiltere'de turneye çıkacak olan grup üyelerinden Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell turne sonunda kişi başı 3.2 milyon dolar yani ortalama 17.4 milyon TL alacağı açıklandı. Ancak turne sevilir ve devamı istenirse bu kez de kişi başı 6.5 milyon dolar, yaklaşık 35.3 milyon TL alacaklar.

VİCTORİA BECKHAM YAN ÇİZMİŞ

1 Haziran 2019'da Manchester Etihad Stadyumu'ndaki konserle turneye başlayacak olan grubun bu durumdan huzursuz olduğu haberleri konuşuluyor. Çünkü iddialara göre turneyi düzenleyen şirket, Victoria Beckham'ın kadroya dahil olması halinde kişi başı 13 milyon dolar vermeyi teklif etmiş ancak Victoria Beckham teklifi reddetti ve turneye çıkmayacağını açıkladı.

KİŞİ BAŞI 70 MİLYON TL ALACAKLARDI

Bu durum nedeniyle de grup üyeleri Victoria Beckham'a oldukça kızgın ve kırgın. Çünkü Victoria Beckham ekibe dahil olsaydı kişi başı 70 milyon TL alacaklardı. Hal bu olunca ekip şu an 9.8 milyon dolar yani yaklaşık 53 milyon TL zarara uğramış durumda. Bunun sebebi ise David Beckham'ın eşi Victoria Beckham olarak gösteriliyor.