Vezirköprü Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu seçili yapıldı

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda 3 yıl görev yapacak yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda 3 yıl görev yapacak yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Atatürk İş Merkezi Salonu'nda düzenlenen kooperatifin genel kurulu, yıllık çalışma ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir gider tablolarının okunmasıyla başladı.

Kooperatifin 2018 yılında hem gelir hem de gideri 67 milyon 990 bin 2 lira, 2019 yılında 82 milyon 772 bin 602 lira, 2020 yılında ise 98 milyon 946 bin 101 lira olarak açıklandı. Divan Başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz'ün yürüttüğü genel kurulda 22 gündem maddesi görüşüldü.

Kooperatif üye ortaklarının üniversite öğrenimi gören çocuklarına burs verilmesinin görüşüldüğü gündem maddesinde söz alan Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, "Yaklaşık 150 öğrencimiz var. Önceki yıllarda 75 bin lira yıllık olarak belirlediğimiz burs miktarını önümüzdeki 3 yıl için yıllık 100'er bin lira olmasını gündem maddelerine koyduk." dedi.

Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden huzurevi inşaatına da kooperatif olarak maddi yardımda bulunmak istediklerini belirten Demirkan, "Kooperatif olarak bağış yapma yetkimiz yok ama kamu yararına yapılan kuruluşa genel kurul kararıyla yardım yapabiliriz. Bu konuda huzurevi inşaatına 100 bin lira yardım yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Demirkan'ın iki önerisi de genel kurulda oylanarak kabul edildi.

Konuşmaların ardından açık oylama ile kooperatif yönetim ve denetim kuruluna asil, yedek ve bölge birliği temsilcilerinin seçimi yapıldı.

Oy birliğiyle 3 yıllığına görev yapacak yönetim kuruluna asil üyeliğe Şakir Demirkan, Arslan Yıldırım, Ercan Coşkun, Rıdvan Görel ve Önder Erdem, yedek üyeliğe Emrah Karaca, Ahmet Erol, Yakup Ay, Aydın Kartal ve Mehmet Çörüş seçildi.

Denetim kurulu asil üyeliklerine Ümit Çörüş ve Rıdvan Bıyık, yedek üyeliklerine Selahattin Sayan ve Kamil Öncel, bölge birliği temsilci asil üyeliğine Şakir Demirkan, Arslan Yıldırım, Ümit Çörüş ve Rıdvan Görel, yedek üyeliğine ise Ercan Coşkun, Önder Erdem, Murat Tunç ve Hasan Alıcı getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca