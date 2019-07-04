Venus V7 yapay zeka destekli 10 farklı çekim modu ile farkını ortaya koyuyor



Vestel Venus V7 Özellikleri ve Fiyatları belli oldu!

Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa sundu. 1699 TL fiyatıyla dikkat çeken Venus V7, yapay zeka destekli arka kamerasındaki Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal ve Çiçek çekim modları ile fotoğraf konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

Vestel'in mart ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı 'V' serisinin en yeni üyesi Venus V7, 1699 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7'nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor. Üst segment akıllı telefonların tasarım ve teknolojik özelliklerine sahip V7, fiyat ve performans olarak kendi segmentinde fark yaratıyor.

Venus V7, yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlıyor. Bu sayede siz hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor. Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile geliyor. Ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmıyor.

155.4×71.8×8.11 mm'lik ölçülere sahip olan V7'nin ağırlığı ise 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB'a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafıza yer alan Venus V7'de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Venus ailesinin yeni üyesi Vestel Venus V7 Teknik özellikler:



Ekran

Ekran Boyutu: 6.21¨

Çözünürlük: 1520×720 HD Plus

Ekran Camı: Panda

İşlemci

Mediatek MT6762V/WB

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 2.0 GHz

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera

13MP+2MP Portre Modu

Flaş: LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal, Çiçek

Panoramik Çekim: Var

Hızlı Otomatik Odaklama: Var/ AF

El Titremesini Engelleme (OIS/EIS): EIS

Ön Kamera

8MP Portre Modu

Yüz Tanıma: Var

Video Çözünürlüğü: Full HD

Ağ/Şebeke

Sim Boyutu: Nano Sim/Çift

4.5G Şebeke Uyumu: Var/ Cat4

LTE Servisleri: VoWifi/VoLTE/ViLTE

Şebeke: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA 2100/1900/850/900

LTE FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28A/28B

TDD-LTE B38

Bağlantılar

USB Girişi: Type -C USB 2.0

Bluetooth Versiyonu: 5.0

Wi-Fi Versiyonu: 802.11 a/b/g/n/ac

Lokasyon Teknolojisi: GPS+GLONASS+BD+Galileo

Fm Radyo Özelliği: Var

Pil

Pil Kapasitesi: 4050 mAh typ.

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 3 GB

Dahili Hafıza (ROM): 64 GB

Harici Hafıza Desteği: 128 GB'a kadar MikroSD

Fiziksel özellikler

Boyut: 155.4 x 71,8 x 8,1 mm

Ağırlık: 163 gr

Renk: İnci Siyahı, Gece Mavisi

Çerçeve/Arka Kapak: Plastik/ Plastik

Sensörler/Ek Özellikler

Parmak İzi: Var

Işık: Var

Yakınlık: Var

Yerçekimi: Var

Pusula: Var

Kaynak: Teknotalk.com