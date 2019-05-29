VERİMDER Anadolu Buluşmaları

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Türkiye'nin dört bir yanında bilinçlendirme seferberliği yürüten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın on ikincisi Sivas'ta gerçekleştirildi.

Sivas'ta bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, enerji verimliliği, tasarrufu ve ısı yalıtımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yapılarda ısıtma ve soğutmadan kaynaklı enerji faturalarında doğru ısı yalıtımı yapılması ile yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilebileceğine işaret edilen buluşmada, doğru malzeme kullanımının önemi vurgulandı.

Isı yalıtımının hem doğayı hem de cebi koruyacak faydalarının yanı sıra nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de detayların paylaşıldığı toplantıda, sıklıkla tüketicinin en çok düştüğü hatanın ısı yalıtımı uygulamasını pahalı olarak nitelendirip, ucuz çözümlere ya da malzemelere ilgi göstermesi olduğu belirtildi.

Isı yalıtımının yapılarda önemli bir sistem bileşeni olduğu üzerinde durulan buluşmada, yalıtım için kullanılacak çözümlerin tek bir elden, yani "paket sistem olarak" temin edilmesinin tüketiciyi de koruduğu aktarıldı.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz enerjinin büyük bir kısmını yaşadığımız evlerde farkına dahi varmadan tüketiyoruz. Yapılardaki enerji kaçağı tüketicinin cebini etkilerken, aynı zamanda dünyamızı da olumsuz etkiliyor. Yaşanılan evleri ısıtmak ve soğutmak için harcanan bütçeler ise aylık hane giderlerinin en büyük kısmını oluşturuyor. Kış aylarında yüksek doğalgaz, yaz aylarında ise yüksek elektrik faturaları ile karşılaşıyorsanız mutlaka evinizde ısı yalıtım bulunmuyordur ya da doğru malzeme seçimi yapılmamıştır. Özellikle kış ayları soğuk, yaz ayları sıcak geçen karasal iklimin hakim olduğu illerde evleri ısıtmak ve soğutmak için ödenen rakamlar aylık giderlerin önemli bir kısmını oluşturuyor."

Kaynak: AA