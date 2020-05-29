Veri Sızıntılarının Önüne Geçiliyor! İşte Yerli ve Milli Ürün HAVELSAN Bariyer, hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü oldu.

HAVELSAN Bariyer, hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü oldu.

HAVELSAN Bariyer İlk Yerli ve Milli Ürün Oldu

PARDUS ile uyumlu yerli bir veri sızıntısı önleme (Data Leakage Prevention - DLP) ürünü olan HAVELSAN Bariyer, üç şekilde hassas verinin korunmasını sağlamakta. Ürün USB veri taşıma cihazları, USB tak çalıştır cihazlar ve akıllı telefonlara kurum verilerinin aktarılmasını engelleme ya da aktarılmasına izin verme seçenekleri başta olmak üzere pek çok özelliği içinde barındırıyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Siber güvenliğimiz, adeta ülke sınırlarımızın Mehmetçiklerimiz ve milli silahlarımızla korunması gibidir. Siber dünyada en önemli silahımız, milli siber güvenlik ürünlerimizdir. Ürünlerinizin milli olmadığı yerde, siber güvenliğimizden söz edemeyiz. Bu açıdan HAVELSAN olarak yerli ve milli siber güvenlik ürünlerini geliştirmeyi milli bir görev, bir misyon olarak görüyoruz. HAVELSAN Bariyer de ulusal ve uluslararası tüm kriterleri karşılayan, ülkemizin en önemli milli siber güvenlik ürünü oldu."

Atalay açıklamasının devamında ürünün Yüksek Seçim Kurulu tarafından kullanılmaya başlandığı bilgisini aktardı. HAVELSAN Bariyer hakkında detaylı bilgiye resmi siteden ulaşabilirsiniz.