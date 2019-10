18.10.2019 16:43

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı Araştırmacısı Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir, "İnsanoğlunun veriyle imtihanı, veriyi işlemekle sınırlı değil, veriyi depolamak da önemli. Veri merkezlerine yapılan yatırımlar her geçen gün büyüyor." dedi.

Özdemir, Trakya Üniversitesi Derin Öğrenme Topluluğu tarafından düzenlenen "Internet of Things ve Yapay Zeka" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, bazı televizyon platformlarının, yayınladığı dizileri, kullanıcılarının izleme alışkanlıkları ve ilgi alanları gibi verileri göz önünde bulundurarak belirlediğini belirterek, "İnsanoğlunun veriyle imtihanı, veriyi işlemekle sınırlı değil, veriyi depolamak da önemli. Veri merkezlerine yapılan yatırımlar her geçen gün büyüyor." diye konuştu.

"Netflix, Facebook ve Youtube" gibi platformların, kullanıcıların verilerini analiz ederek hareket ettiğini ifade eden Özdemir, donanımın yanında, yazılım ve yapay zekaya 1970'li yıllardan itibaren önem verilmeye başlandığını, yapay zekanın günümüzde birçok alanda kullanıldığını dile getirdi.

Bazı platformların, kullanıcılarının verilerini çok iyi işleyerek buna göre içerikler ürettiğinin altını çizen Özdemir, şöyle devam etti:

"Netflix'in 'House of Cards' ve 'Orange Is the New Black' dizileri, ısmarlama dizilerdir. Kullanıcılarının bir içeriği izleme alışkanlığına bakarak, 'kaçıncı saniyede durmuş, durduktan sonra kaç saniye sonra geri gelmiş ve o içeriği izlediği esnada başka hangi içerikleri araştırmış' gibi binlerce toplanmış özelliği araştırarak dizilere yatırım yapıyor. Netflix, kullanıcıların verilerini analiz ederek dizi yaptırıyor. Sonuç olarak karlılığı ortaya çıktı."

İlk veri merkezlerinin 1930'lu yıllarda Amerika'da kurulduğunu belirten Özdemir, "Dönemin yönetimi, özellikle vergi kaçıranları yakalamak adıyla bunu yaptıklarını belirtti ancak tüm vatandaşlara ait tüm verileri topladılar. Şu anda dünya üzerindeki küresel veri merkezleri yatırımının yüzde 1'i Türkiye'de. Ancak bu hızla veri merkezleri kurmaya devam edersek, önümüzdeki 40 yıl içerisinde dünya elektriğinin yüzde 25'ini veri merkezleri tüketiyor olacak, aynı zamanda karbon salınımına yüzde 15 katkı yapacaklar." ifadelerini kullandı.

