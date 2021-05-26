Vergi dairesi kaçta açılıyor? 2021 vergi daireleri çalışma saatleri
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Vergi dairesi kaçta açılıyor? 2021 vergi daireleri çalışma saatleri

Vergi dairesi kaçta açılıyor? 2021 vergi daireleri çalışma saatleri
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma sonrası, kademeli normalleşme sürecine geçildi. Kademeli normalleşmede çalışma saatleri düzenlenen yerlerden biri de vergi daireleri oluyor. Vergi dairesi kaçta açılıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Vergi dairesi kaçta açılıyor? Vergi dairesi kaçta kapanıyor? Vergi daireleri kaça kadar açık? 2021 vergi daireleri çalışma saatleri!

Vergi dairesi kaçta açılıyor? Kabine toplantısında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında kademeli normaleşmeye geçildi. Vergi daireleri açık mı? Vergi dairesi çalışma saatleri! sorularının yanıtları araştırıldı. Bu süreçte bankaların açık olup olmadığını merak edenler hem çalışma saatleri hem de şubeye gitmek için iznin nereden alınacağını merak ediyor. Peki, bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Vergi daireleri saat 08.30'da hizmet vermeye başlar. Öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasındadır. Mesai, 17.00 itibarıyla sona ermekte.

VERGİ DAİRESİ KAÇTA AÇILIYOR?

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30/ 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi dairesi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

  • Hafta içi: 08:30 -17:30
  • Öğle arası: 12:30-13:30
  • Hafta sonu: Hizmet vermemektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

Vergi daireleri, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemek ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.

İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. Vergi daireleri aynı zamanda Tahsil Dairesi'dir.

Günümüzde vergi dairelerinin birleştirilerek; her ilde tek bir vergi dairesi oluşturulması planlanmıştır. Bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. Tek vergi dairesi uygulamasında pilot bölge olarak Eskişehir belirlenmiştir.

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