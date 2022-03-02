Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Venezuelalı orkestra şefi ve eğitmen Jose Antonio Abreu tarafından sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan "El Sistema"nın yetiştirdiği müzisyenlerden oluşan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, nisanda İstanbul'da konser verecek.

1978'de kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, dünyanın sayılı orkestraları arasında gösteriliyor.

Önde gelen şeflerin yönetiminde, Carnegie Hall, Elbphilarmonie gibi önemli sahnelerde konserler veren ve Salzburg Festivali'nin daimi orkestrası olan topluluk, bugüne kadar birçok ödüle değer görüldü.

İş Sanat'ın sezon programına konuk olan orkestranın 6 Nisan saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek ilk konserinde, çelist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak.

Şefliğini Christian Vasquez'in üstlendiği konser repertuvarında Antonin Dvorak'ın "Si Minör Çello Konçertosu" ve Sergey Prokofyev'in "5. Senfonisi" seslendirilecek.

Aynı yerde 7 Nisan saat 20.30'da verilecek ikinci konserin repertuvarı, Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşuyor.

Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetecek. Simon Bolivar Trompet Topluluğunun da üyesi olan Ascanio, dünyanın en büyük orkestrası olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren El Sistema Gençlik Orkestrasının da birçok konserini yönetiyor.

İkinci bölümünde ise batonu Christian Vasquez devralacak.