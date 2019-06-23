Venedik'ten UNESCO'ya İlginç Çağrı: Bizi Kara Listeye Alın

BBC Türkçe'nin haberine göre, Venedikli sakinler uzun bir süredir kentin ekolojik dengesine ve hassas altyapısına zarar verdikleri gereğiyle cruise gemilerinin yasaklanmasını talep ediyorlardı. İtalya hükümeti bu konuda yeterli desteği sağlamamıştı.

Son olarak 2 Haziran 2019'da, 274 metre uzunluğundaki dev bir geminin rıhtıma ve bir feribota çarpması nedeniyle 4 kişi yaralanmış ve bu da konu hakkındaki tartışmaları tekrar gündeme getirmişti.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ise devletin herhangi bir şekilde adım atmadığından şikayet ederek konuyu UNESCO'ya taşıyacaklarını, tarihi kentin dünya mirasları kara listesine alınmasını isteyeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Brugnaro, aynı zamanda Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli'ye de eleştirilerde bulundu. Brugnaro, şu sözleri sarf etti: "Venedik tehlike altında bir kent, kendimizi tehlikede hissediyoruz. Bakan Toninelli'ye artık güvenmiyorum. Hayatımda böyle kibirli birini görmedim. Bakan'ın fikirleri bizimkinden farklı olabilir, buna itirazımız yok ama fikirlerini bize de söylese iyi olur."

İtalya'daki koalisyon hükümetinin bakanı olan Toninelli, Venedik'le ilgili halihazırda projelerinin olduğunu, gerekli analizlerin yapıldıktan sonra halk oylamasına sunulacağını belirtti. Bakan, belediye başkanına ise "polemik ve hakaretlere son vermesi" çağrısında bulundu.

UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi, geçtiğimiz günlerde lagün yataklarındaki erozyonun ciddi boyutlara ulaşmasının oldukça muhtemel olduğunu söylemiş ve İtalya'ya büyük gemi ve tankerlerin lagünlere girişlerini yasaklaması için çağrı yapmıştı.