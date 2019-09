Venedik Film Festivali'nde Türk gençler resitalleriyle büyüledi

17.09.2019 23:36

ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler'i; Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı, San Clemente Palace Kempinski'de Permak Şirketler Grubu sponsorluğunda, 29-30-31 Ağustos ve 5-6-7 Eylül tarihlerinde resitaller verdi. Çev Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin organize ettiği ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği resital programında Genç Yetenekler, S. Rachmaninov(Trio Elegiaque no:1 ve Moment Musicaux), J. Brahms (Hungarian Dance no: 4), J. Haydn (Trio in G majör- Gpsy), Fazıl Say (Paganini Jazz Variations, Nazım Ballade, op.12 no1), P.I. Tchaikovsky (Valse Sentimentale, Handel- Halvorsen (Passacaglia) ve F. Schubert (Standchen) gibi sanatçıların eserlerini seslendirerek Venedik'te klasik müzik rüzgarı estirdiler.

ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri, Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren genç sanatçıların dünyanın dört bir yanında büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "Bu üstün yetenekli gençlerimiz şimdiden Türkiye'nin kültür ve sanat elçileri oldu. Her biri ÇEV Sanat olarak sağladığımız destekle dünyanın en iyi okullarında eğitim görüyor, dünyanın en iyi hocalarından ders alıyor. Elde ettikleri başarılarla kariyerlerinde hızla ilerleyen genç sanatçılarımız uluslararası alanda ülkemizi temsil ederek gurur kaynağımız olmaya devam edecekler.

ÇEV SANAT GENÇ YETENEKLER PROJESİ

"Genç Yetenekler" Projesi Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında ve Berrin Yoleri öncülüğünde 2009 yılında hayata geçti. Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'den oluşan Sanat Kurulu'nun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucunda belirlenen 42 üstün yetenekli genç müzisyen Genç Yetenekler Projesi kapsamında eğitimlerini sürdürüyor. Vakıf, ülkemizdeki yetenekli gençleri keşfederek, onların müzik eğitimlerine destek olmaya devam ediyor.