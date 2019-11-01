Velotürk Gran Fondo by Carraro için geri sayım

01.11.2019 16:30

Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen profesyonel ve amatör bisiklet yarışlarıyla sporculara nitelikli yarış deneyimi sunan Argeus Travel & Events, Veloturk ile birlikte Carraro ana sponsorluğunda Velotürk Gran Fondo By Carraro, bu yıl 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çiftlik Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Alaçatı, Çamlık Yolu, Ilıca, Çeşme Çevre Yolu, Eski İzmir yolu, Nohutalan, Ildırı ve Germiyan Yalısı güzergâhının kullanılacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme 2019 bisiklet yarışlarına, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet tutkunu gelerek, Çeşme'de ter dökecek.

16 ülkeden 1.300 amatör ve bisikletçinin pedal çevireceği organizasyonda 100 kilometrelik Lapıerre Parkuru ve 47 kilometrelik Toyota Hybrıd Parkuru olmak üzere iki farklı uzunlukta yarış düzenlenecek. Her iki yarışın başlangıç ve bitiş noktaları Çeşme Şehir Merkezi olacak.

3 Kasım Pazar günü saat 08:00'de 100'lik km Lapıerre Parkuru saat 09:00'da ise 47 km'lik Toyota Hybrıd Parkuru başlayacak.

DÜNYA ÇAPINDA SPORCULAR YARIŞACAK

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019'da Türk bisikletçilerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Norveç, Filipinler, İspanya ve Ukrayna'dan sporcular da yer alıyor. Dünyanın pek çok farklı coğrafyasından sporcuların yarışacağı organizasyon, resmi Youtube kanalı üzerinden de canlı yayınlanıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK

Organizasyon kapsamında sporculardan alınan kayıt ücretleri, Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" Projesi'ne aktarılacak. Bisiklet sevgisi ile iyiliği buluşturmak için Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, proje sayesinde bir kez daha pek çok çocuğun bisiklet hayallerinin gerçek olmasını sağlayacak. Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro öncesinde 2 Kasım 2019 Cumartesi günü, Çeşme Şehir Merkezi'nde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilerek, yüzlerce çocuğun mutlu edilmesi amaçlanıyor.

Aynı gün, organizasyon sponsorlarından Accell Bisiklet ve Shimano da Çeşmelilerin katılımı ile 09:00 – 16:30 saatleri arasında elektrikli bisiklet sürüş etkinliği düzenleniyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK!

3 Kasım Pazar günü belirli saatler arasında taşıt trafiğine kapalı olacak.

Çeşmeİlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Çeşme Marina Kavşağı'na kadar olan yol, 07:00-15:00 arası trafik akışı tek şeritten geliş-gidiş olarak kullanılacak. Çeşme Marina kavşağından Çiftlik Mahallesi istikametine giden yol 07:45-10:00 arası komple trafiğe kapatılacak. Çeşme Migros Kavşağı'ndan eski Ovacık yolu üzerinden otoban bağlantılı yolu menfez altından geçerek Alaçatı Mahallesi(Delikli Koy ve Bedir Halk Plajı yolu) istikametine giden bağlantı yolu 08:00-11:30 arası komple trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Alaçatı Port yolu otoban köprüsü altından Çamlık yol üzerinden Ilıca dört kavşağına kadar gidiş istikameti 08:30-12:00 arası tarfiğe kapatılarak, trafik akışı geliş-gidiş olarak kullanılacak. Şahin Tepesi Mevkii'nden (Shell Benzinlik önünden) Çeşme Marina kavşağına kadar olan İzmir-Çeşme yolunun gidiş istikameti 10:00-13:30 arası trafiğe kapatılarak, trafik akışı geliş istikametinden geliş-gidiş olarak kullanılacak. Şahin Tepesi Mevkii'nden (Shell Benzinlik önünden) Şifne Mahallesi yolu üzerinden Ildırı Yolu Çayağzı Mevkii'ne kadar olan yol 08:30-13:00 komple trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Kaynak: Bültenler