Veliaht 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni yayın döneminin öne çıkan projelerinden biri olan Veliaht, FARO ile Gold Yapım'ın ortak prodüksiyonunda hazırlandı. Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Peki, Veliaht dizisini canlı takip etmek isteyenler için bir yayın linki mevcut mu?

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen sürükleyici bir aile dramını ve tutkulu bir aşk hikâyesini işliyor. Sezonun en dikkat çekici yapımları arasında gösterilen dizide, aile içindeki iktidar çatışmaları ve uzun yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor.

Kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi güçlü isimler bulunan dizide karakter hazırlıkları titizlikle sürüyor.

Başrolde yer alan Akın Akınözü, seyyar tamirci Timur karakterine hayat veriyor. Rolüne hazırlanırken gerçek bir tamirhanede eğitim alan oyuncu, ustalardan birebir ders alarak iş tulumu giyip bakım ve onarım çalışmalarına katıldı.

Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından yazılan dizinin yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Hikâyede, sağlığı bozulan otogarın eski hâkimi Zülfikar Karslı'nın yerine geçmesi beklenen oğlu Zafer'in dönüşü konuşulurken; babasından kalan borçlarla mücadele eden Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Bu tesadüf, Timur'un "Veliaht" olarak anılmasına neden oluyor. Artık Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile Zafer'in eşi Reyhan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

VELİAHT 5. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 5. bölüme ait fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, yeni tanıtımın ne zaman ekrana geleceğini merakla beklemeye devam ediyor.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur – Seyyar tamirci olarak hikâyeye katılır; beklenmedik şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle karşılaşır.

• Reyhan – Karslı ailesinin önemli isimlerinden biridir; Timur'un kaderini değiştirir.

• Zülfikar Karslı – Ailenin reisi ve otogarın eski güçlü ismidir.

• Yahya – Ailenin otoriter karakterlerinden biridir, entrikaların merkezinde yer alır.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın kızlarından biri olup aile içindeki çekişmelerde kritik rol üstlenir.

• Kudret Karslı – Sert mizacıyla öne çıkan, duygusal yönleri de güçlü bir karakterdir.

• Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülür, Timur'la aralarında rekabet başlar.

• Vezir – Hem ailede hem de otogarın güç dengesinde etkili bir figürdür.

• Beyazıt – Düzenin ve aileye bağlılığın temsilcilerinden biridir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Son yayınlanan tanıtımda, Derya'nın babasını devre dışı bırakabilecek gizli bilgilere ulaşması aile içindeki taht savaşını daha da alevlendiriyor. Derya'nın Timur'la kurduğu beklenmedik işbirliği dikkat çekerken, Selim abisi Yahya'ya, babasına yapılan ihanete rağmen neden hâlâ Zaro Ağa ile ortaklık sürdürdüklerini sorguluyor. Bu tartışmada Yahya'nın Selim'e attığı tokat ortamı iyice geriyor.

Öte yandan Timur'un, Zülfikar'ın güvendiği isimlerden Vezir'e karşı gizlice kurduğu plan izleyiciye ipuçları verirken; Vezir ise Kudret'in güvenini kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. Tanıtımın finalinde Timur'un Ceset'i kurtarmak isterken duyulan silah sesi, merakı doruk noktasına çıkarıyor.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

