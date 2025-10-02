Veliaht 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen "Veliaht", Show TV'de Faro ile Gold Yapım ortaklığında hayata geçirildi. Perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek dizi, şimdiden geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlandı. Özellikle sosyal medyada "Veliaht canlı izleme linki var mı?" sorusu, diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler arasında sıkça araştırılan konular arasına girdi.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nın hareketli atmosferinde geçen tutkulu bir aşk öyküsünü ve aile içi güç mücadelelerini konu edinen Veliaht dizisi, usta oyuncularla genç kuşağın başarılı isimlerini aynı projede buluşturuyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi birçok tanınmış oyuncu yer alıyor.

VELİAHT DİZİ KONUSU

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen aile içi çekişmeleri ve imkânsız görünen bir aşkı ekrana taşıyor. Tunahan Kurt'un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt birlikte kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Sinan Öztürk oturuyor.

Hikâyede, otogarın güçlü figürü Zülfikar Karslı sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalırken, gözler yurtdışından dönecek olan oğlu Zafer Karslı'ya çevrilir. Babasının borçlarıyla uğraşan seyyar tamirci Timur'un, tesadüf eseri Karslı ailesinin dünyasına adım atmasıyla dengeler altüst olur. Zülfikar'ın beklenmedik "veliahtı" olarak bu karmaşık yapının içine sürüklenen Timur'un gelişi, Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Reyhan için hayatı kökten değiştirecektir.

VELİAHT 4. BÖLÜM

Veliaht dizisi Show TV'nin resmi yayın kanallarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İlk bölümüyle dikkat çeken yapım, sonraki bölümleriyle de seyircinin merakını diri tutuyor.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur: Seyyar tamirciyken hiç beklemediği anda ailenin veliahtlık oyununa dahil olur.

• Reyhan: Karslı ailesinin güçlü figürlerinden biri; yolu Timur'la kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin lideri, otogarın hakimi ve büyük servetin sahibi.

• Yahya: Ailenin etkili karakterlerinden; entrikaların baş aktörlerinden biri.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın çocuklarından; aile mücadelesinde kilit bir isim.

• Kudret Karslı: Sert mizacıyla öne çıkar; aynı zamanda duygusal yönüyle de dikkat çeker.

• Zafer Karslı: Asıl veliaht olarak görülen kişi; Timur ile karşı karşıya gelir.

• Vezir: Ailenin ve otogarın gücünde etkili rol oynar.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen; aile düzeninde kritik bir yan karakter.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tanıtımda, Derya'nın babasını saf dışı bırakabilecek kritik bilgilere ulaşması aile içindeki gerilimi zirveye taşıyor. Timur ile kurduğu beklenmedik ittifak dikkatleri üzerine çekerken, Selim'in kardeşi Yahya'ya yönelttiği sert sözler aile içi çatışmayı daha da büyütüyor. Yahya'nın öfkeyle vurduğu tokat ortamı iyice karıştırırken, Timur'un Vezir'e karşı gizlice geliştirdiği planlar yeni dengelerin habercisi oluyor. Öte yandan Vezir, Kudret'in güvenini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Final sahnesinde Timur'un Ceset'i kurtarma çabası sırasında patlayan silah sesi, gerilimi doruğa çıkararak yeni bölüm için heyecanı katlıyor.