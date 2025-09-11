Veliaht 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni sezona damga vurması beklenen yapımı "Veliaht", yenilikçi içerikleriyle tanınan Faro imzalı ve deneyimli yapımcı Yamaç Okurun prodüktörlüğünde hayata geçiriliyor. Eylül ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; aile ilişkileri, saklı geçmişler, güç mücadelesi, aşk ve intikam gibi temaları mercek altına alarak sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

VELİAHT KONUSU NE?

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen çarpıcı bir aile hikâyesi ve tutkulu bir aşk öyküsünü konu alıyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizide, aile içi taht kavgaları ve derin sırlar ekrana taşınacak.

Kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimlerin yer aldığı dizide karakter hazırlıkları devam ediyor.

Akın Akınözü, hikâyede seyyar tamirci Timur'a hayat veriyor ve rolüne hazırlanmak için tamirhanede eğitim alıyor. Arabalarla ilgili bilgileri ustalardan öğrenen oyuncu, iş tulumu giyerek araç onarımına bizzat katılıyor.

Senaryosunda Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer'in imzası bulunan dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede, sağlığı bozulan otogarın eski gücü Zülfikar Karslı'nın yerine geçeceği konuşulan oğlu Zafer'in gelişi beklenirken; babasından kalan borçlarla mücadele eden Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Bu buluşma, Timur'un hiç ummadığı bir şekilde "Veliaht" olarak anılmasına yol açıyor. Bu andan sonra Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile Zafer'in eşi Reyhan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

VELİAHT 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölümüne ait fragman şu an için yayınlanmadı. Hayranlar merakla yeni tanıtımın paylaşılmasını bekliyor.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur – Seyyar tamirci olarak hayatımıza girer, beklenmedik şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır.

• Reyhan – Karslı ailesinin önemli üyelerinden biri, Timur'un kaderini değiştiren kişi olur.

• Zülfikar Karslı – Ailenin reisi ve otogarın eski gücüdür.

• Yahya – Ailenin güçlü figürlerinden biri, entrikaların merkezindedir.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın çocuklarından, aile içi çekişmelerde etkin rol oynar.

• Kudret Karslı – Sert ve duygusal yönleriyle dikkat çeken aile bireyidir.

• Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülür, Timur'la arasında rekabet oluşur.

• Vezir – Otogarın ve ailenin güç dengelerinde kilit konumdadır.

• Beyazıt – Aileye ve otogar düzenine bağlı yan karakterlerden biridir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Timur'un (Akın Akınözü) Reyhan'a (Serra Arıtürk) olan bakışları ve Zafer'in (Bora Akkaş) sözleri, Reyhan'ın isteksiz tavırlarıyla birleşince akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Derya'nın (Hazal Türesan) Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ile göz göze gelmesi eski defterleri açarken, Vezir'in (Tansu Biçer) Kudret'e (Derya Karadaş) duyduğu hisler dikkat çekiyor. Tanıtımın sonunda Reyhan'ın Timur'a yönelttiği "Neden kurtardın?" sorusu ise gelecek bölümlerde yaşanacak büyük gelişmelerin habercisi oluyor.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

