Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

21.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:06

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "Adalet Nöbeti" tutmaya başlayan ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklayacağı güne kadar eylemini sürdüreceğini belirten HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtilen Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun pijama ve terlikleriyle götürülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'i terk etmeyerek 'Adalet nöbeti' tutmaya başlatmıştı.

MECLİS'TE YER YATAĞI SERİP EYLEME BAŞLADI

Meclis'te HDP grubuna ait odaya yer yatağı sererek eylem yapan Gergerlioğlu, "Sonuna kadar direneceğim,teslim olmayacağım" açıklaması yapmıştı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah Meclis'e giren polis Gergerlioğlu'nun gözaltına aldı. HDP'li eski vekil işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

ABDEST ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun lavaboda abdest alırken gözaltına alındığı belirtilirken üzerini değiştirmesine de izin verilmediği aktarıldı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

PİJAMA VE TERLİKLERİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Pijama ve terlikleriyle götürülen Gergerlioğlu için, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı" dedi.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akbağ Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 09:08:19. #1.15#
title