Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "Adalet Nöbeti" tutmaya başlayan ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklayacağı güne kadar eylemini sürdüreceğini belirten HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtilen Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun pijama ve terlikleriyle götürülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.