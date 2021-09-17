Vefatının 700. yılında Yunus Emre düzenlenen panelle anıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Vefatının 700. Yılında 'Aşkın Türkçesi' temalı 'Yunusça Bir Dünya' isimli, 2 oturumlu panel düzenlendi. Panelde Türk halklarına Yunus'un düşüncesinin nasıl ifade edilebileceği, dünyaya Yunus'un düşünce ve mesajının nasıl iletebileceği konuşuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Vefatının 700. Yılında 'Aşkın Türkçesi' temalı 'Yunusça Bir Dünya' isimli, 2 oturumlu panel düzenlendi. panele Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, akademisyenler ve davetliler katıldı. Panelin açılış konuşması Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından yapıldı.

Panelin ev sahipliğini yapan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Sözlerime vefatının 700. Sene-i devriyesinde gönül sultanımız Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yad ederek başlamak istiyorum. Bilindiği üzere UNESCO, 1991 yılını Yunus Emre Sevgi Yılı olarak belirlemişti. Çok iyi de yaptı. Yunus'un insan sevgisini alan görüşleri bütün dünyada barış cümlelerine ilham olmuş, aynı zamanda tüm dünya dillerinde konuşulur hale getirmesini sağlamıştı. Bu defa UNESCO 2021 yılını, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde Yunus Emre'ye adayarak gönül sultanımızın yüreklere bir kez daha nakşedilmesi konusunda dünya çapında etki yaratan bir karar almış oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 700. yılının manasına, anlamına yakışır biçimde idrak edilmesi amacıyla bu yılı Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan ederek Türkçe'nin konuşulduğu tüm coğrafyalarda Yunus Emre'nin konuşulmasına, anılmasına öncülük etmiş oldu. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, bu panelin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Yunus Emre Enstitüsü ve Başkan Profesör Doktor Sayın Şeref Ateş'e, tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bu kadar önemli bir panelin üniversitemizin tarihi binasında yapılmış olmasından ve sizleri burada misafir etmekten dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum " dedi.

Yunus Emre'nin düşüncesi ve mesajlarının tüm dünyaya nasıl iletilmesi gerektiğinin bilim insanları tarafından yapılan oturumlarda değerlendirildiğini kaydeden Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Yunus Emre'yi ve görüşlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Kültür Bakanlığımız Marmara Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen bu panel, Yunus'un düşüncelerini sadece tarihsel açıdan ele almıyor, aynı zamanda bugüne nasıl yansıtabiliriz, bugün yaşayan Türk halklarına Yunus'un düşüncesi nasıl ifade edilebilir, dünyaya Yunus'un düşüncesi ve mesajı nasıl iletilebilir, bilim insanlarımız bugün farklı oturumlarda bunları değerlendiriyor. Bu görüşler çerçevesinde de biz, bütün dünyadaki akademisyenlere, bilim insanlarına Yunus'un düşüncesini, görüşlerini Türk diline katkılarını bu şekilde ulaştıracağız. Bu açıdan da özellikle Kültür Bakanlığımız ve Marmara Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen panelde gazetecilere açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Malumunuz bu sene Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle anma etkinlikleri yapıyoruz ve bu sene temamızı aşkın Türkçe 'si üzerinden kurguladık. Çünkü Yunus Emre Türkçemizi en güzel anlatan, en güzel aktaran, bugün de içimizde yaşayan halk şairlerimizin önde geleni. Türkçemize vurgu yapmak, onun Türkçemize kazandırdığı kıymetleri anlatmak gibi bir yaklaşımımız söz konusu oldu. Öte yandan Yunus, Anadolu irfanında aşkı, samimiyeti, tevazuu, muhabbeti en iyi anlatan şairimiz, aşkı anlatan şairimiz. ve bu seneki temayı aşkın Türkçe 'si üzerinden kurguladık. Bugün de burada değerli hocalarımla birlikte Yunus'u, Yunusça bir dünyayı onun aşka bakışını, Türk diline yorumlayışını, Anadolu irfanını nasıl aktardığını ele alan çok güzel konuşmalar oldu. Bu senenin sonuna kadar ve elbette Yunus Emre Enstitüsü üzerinden tüm dünyaya ülkemizi, hayata bakışımızı, yaşam tarzımızı Yunusça ifade etmeye ve anlatmaya gayret edeceğiz" dedi.

Panelde daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konulu kısa film gösterimi sunuldu. 2 oturumlu gerçekleşen panelin ilk oturumunun Başkanlığını Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun yaptı. Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Necdet Tosun ve Prof. Dr. Mehmet Aça'nın katıldığı ilk oturumda konuşmacılara 20 dakika süre verildi. Yapılan konuşmaların ardından ilk oturum sona ererken, oturuma katılanlara günün anısına belge takdim edildi.