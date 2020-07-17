Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu Ünlü şarkıcı ve sunucu Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dursunoğlu hakkında sosyal medyada birçok güzel mesaj paylaşıldı. Yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand'la yaptığı efsane program ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sunucu Seyfi Dursunoğlu,solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. 15 gündür hastanede tedavi altında olan Dursunoğlu'nun ardından sosyal medyada birçok güzel paylaşım yapıldı. Bunlardan biri ise 2013'te aramızdan ayrılan gazeteci ve haber spikeri Mehmet Ali Birand'la yaptığı efsane programdı.

EFSANE PROGRAMDA: SEYFİ DURSUNOĞLU, MEHMET ALİ BİRAND VE HUYSUZ VİRJİN

Mehmet Ali Birand'ın 2006 yılındaki 32. gün programına konuk olan Seyfi Dursunoğlu'nun "Huysuz Virjin"le sohbeti izleyenleri duygulandırdı. Programda Mehmet Ali Birand'la birlikte kanto da söyleyen Dursunoğlu, "Sıkılmadınız mı? sorusuna, "Nasıl sıkayım, işte buyurun, buyurun... Yetti, yetti de ne yapsın ki Seyfi Dursunoğlu, onun (Huysuz Virjin) sırtından geçiniyor" cevabı herkesi eski günlere götürdü.

15 GÜNDÜR HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören usta sanatçı Dursunoğlu, 17 Temmuz Cuma günü saat 20 sıralarında hayatını kaybetti.

HUYSUZ VİRJİN LAKABININ NEREDEN GELDİĞİNİ ANLATMIŞTI

"Huysuz Virjin" karakterine hayat veren usta sanatçı, bu lakabın nereden geldiğini şu sözlerle anlatmıştı: "Virjin adını ünlü kantocu 'Minyon Virjin'den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana 'Ay ne huysuzsun hiçbir şey beğenmiyorsun' diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar, Virjin'in başına 'Huysuz' koy dediler, böylece Huysuz Virjin" oldum.