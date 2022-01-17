Vefat eden polis memuruna vefa

SİVAS (İHA) - Sivas'ta vefat eden polis memuru için il emniyet binası önünde tören düzenlendi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Korhan Duman, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında geçtiğimiz gün böbrek yetmezliğine bağlı olarak vefat etti. 2017 yılından bu yana Sivas'ta görev yapan Duman için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere il protokolü, meslektaşları ve ailesi katıldı. Vali Ayhan ve protokol üyeleri törenin ardından aileye başsağlığı diledi. Törende polis memurunun ailesi gözyaşları döktü. Duman'ın cenazesi Ayyıldız Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verilecek. Sivas doğumlu olan Duman'ın evli ve 3 çocuk basası olduğu öğrenildi. - SİVAS