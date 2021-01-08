'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
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'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi

08.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 07:41
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi

BAYBURT'un Arpalı beldesine 19 yıl önce gelen leylek, cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor.

BAYBURT'un Arpalı beldesine 19 yıl önce gelen leylek, cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği ve belediyenin logosunda kullanılan leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmedi.

Arpalı beldesine 19 yıl önce göç eden 2 leylekten 1'i, yuva kurarken, çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılınca telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı verilen leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 4 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı. Beldeyle özdeşleşen leyleği, dışarıdan pek çok ziyaretçi de merak edip, görmeye geliyor. 'Vefalı', son günlerde ziyaretçilerin artmasıyla beldenin tanıtımı ve turizmine de katkı sağlıyor.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, beldeyle bütünleşen leyleği görmeye gelenler olduğunu belirterek, "Leylek 19 yıldır kasabamızı terk etmiyor ve beldemizde yaşıyor. Merkez camimizin kubbesinde kendisine bir yuva yapmış o yuvayla kendisini orada mutlu hissediyor" dedi.'ARTIK BİZDEN BİRİ'Belde sakinleri ise alıştıkları leyleği çok da sevdiklerini söyledi. Yörelerini mesken tutan leylekle bütünleştiklerini dile getiren Şükrü Baydemir, "Camimizin üstünde duran leylek çok vefalı bir hayvandır. Bu hayvan hiç büyük göç etmemiştir. Bizim buraya verdiği süs Allah'ın bir lütfudur. Çünkü caminin üstünde devamlı bunun yatacak yeri var. Leyleğimizin adı vefalıdır. Hatta belediyemize bile onun simgesini vermişizdir. Biz ondan çok memnunuz" diye konuştu.  KUBBEDE TADİLAT ERTELENMEŞTİ

Öte yandan beldede, 5 yıl önce, yuvanın bulunduğu Merkez Camii'nin zamanla yıpranan kubbesinde planlan tadilata leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek, başlanamamıştı. Cami yönetimi, alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı alıp, tadilat çalışmalarını başlatmıştı. Bu sırada yuvasını terk eden ve onarım süresince çevredeki binaların çatılarında kalan leylek, çalışmaların tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına dönmüştü.


'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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