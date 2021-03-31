Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler
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Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | Güncel

Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Umutışığı İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, bölgeden topladıkları hurda eşyaları dizayn edip köy okuluna matematik ve zeka oyunları...

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Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Umutışığı İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, bölgeden topladıkları hurda eşyaları dizayn edip köy okuluna matematik ve zeka oyunları bölümünü kazandırdı.

Uludere'nin sınır köyü olan Yemişli'deki Umutışığı İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından okulun deposunda hurdaya ayrılan eski malzemeler çıkarıldı. Bozuk ve kırık olan ürünleri tamir eden öğretmenler yeni materyalleri sınıfa monte etti. Okulun görsel sanatlar öğretmenleri de duvarlara resim çizerek sınıfı eğitime hazır hale getirdi.

Umutışığı İlk ve Ortaokulu Müdürü Enes Furkan Sezgin, öğrenci sayılarının az olması nedeni ile bir sınıflarının boş olduğunu söyledi. Sezgin, "Bu sınıfımızı akıl ve zeka oyunları ile matematik sınıfına dönüştürmeye karar verdik. Fakat hem köy okulu olduğumuzdan hem de kısıtlı imkanlara sahip olduğumuzdan dolayı çözümü eski malzemelerimizde bulduk. Depomuzda bulunan hurda ve kırık eşyalarımızı çıkartarak, bu ürünlerin bozuk ve kırık yerlerinin tamirlerini yaptık. Güzel bir şekilde boyamasını da yaparak sınıfımıza uygun hale getirdik. Görsel sanatlar branşında görev yapan öğretmenlerimiz ise duvarlarımızı güzelleştirerek sınıfımıza uygun hale getirdiler. Sonuç olarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin faydalandığı güzel bir sınıf ortaya çıktı" dedi.

8. sınıf öğrencisi Servet Temel, "Zeka oyunları, insanların beynini geliştirmesinde çok iyi bir rol oynar, bizlere matematik başta olmak üzere tüm derslerimize katkı sağlar. Dama, satranç, jenga gibi oyunlarımız var. Bu oyunlar bizlerin gelişimi için çok iyi ve faydalı" diye konuştu.

8. Sınıf öğrencisi Ece Sak da "Sınıfımız zeka ve akıl oyunları için oluşturuldu. Zeka ve akıl oyunları zihnimizin gelişmesi, matematiğimizin ilerlemesi için bizlerin eğlenmesi için oluşturuldu. Satranç, jenga, mangal gibi zeka oyunları var sınıfımızda. Böyle bir sınıfımız olduğu için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler
Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler
Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler
Vefakar öğretmenlerden örnek davranış...Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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