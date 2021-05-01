Vefa sosyal destek grubu erzak dağıtımına başladı
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Vefa sosyal destek grubu erzak dağıtımına başladı

Vefa sosyal destek grubu erzak dağıtımına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolisi dağıtımına başlandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolisi dağıtımına başlandı. Dağıtımlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştiriliyor.

Çerkezköy Kaymakamlığı başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubuna" gönüllü bağışta bulunan yardımsever bağışçıların da katkılarıyla hazırlanan erzak paketlerinin dağıtımına başlandı.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Çerkezköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde sokağa çıkması kısıtlananların ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde gönderimi sağlanıyor. Çerkezköylü hayırseverler tarafından İhtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolileri Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Çerkezköy Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere titiz bir şekilde ulaştırılıyor. Erzak dağıtımı öncesi Vefa Sosyal Destek Grubu ile görüşen Kaymakam Atilla Selami Abban, hayırseverlere ve Vefa grubuna teşekkür ederek, "Salgınla mücadele adına alınan tedbirler sonucu, evden çıkamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için Vefa grubumuzla durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için devletimiz tarafından gerekli yardımlar yapılıyor. Bunların yanında birlik ve beraberlik adına, hayırsever işletmelerimiz tarafında da bu zor günlerde, ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza yardımlar yapılıyor. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Devlet Millet el ele bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Vefa sosyal destek grubu erzak dağıtımına başladı
Vefa sosyal destek grubu erzak dağıtımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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