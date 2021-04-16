Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
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Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu

Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Destek Grubu, oluşturulan erzak kolilerinin dağıtımını sürdürürken Ramazan Ayı'nda da dar gelirli ailelere umut ışığı olmaya devam ediyor.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Destek Grubu, oluşturulan erzak kolilerinin dağıtımını sürdürürken Ramazan Ayı'nda da dar gelirli ailelere umut ışığı olmaya devam ediyor.

Bandırma Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Kızılay ve çeşitli STK'lardan oluşan "Vefa Destek Grubu" Ramazan ayı için hazırladığı erzak kolilerinin dağıtımına başladı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, erzak kolilerinin hazırlandığı ve dağıtımının gerçekleştiği depoyu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Kızılay Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt'ün de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Yazar çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Burada bin 500 paketimiz mevcut. Bu paketlerimizin haricinde üniversitede eğitim gören öğrencilerimiz de var. Onlara da ayrı bir paket grubu dağıtılacak. O paketlerin dağıtımını da bir STK'mız üstlendi. İnşallah vatandaşlarımız hazırlanan bu paketleri alarak güzel bir Ramazan ve güzel bir bayram geçirecekler" dedi.

"Bandırma birleşip kenetlendiği zaman güzel bir kent"

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise yaptığı açıklamada, "Ramazan ayına güzel bir dayanışma örneği ile başladık. Toplamda bin 500 koliyi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Burada Bandırma Ailesi kavramı ile çalışıyoruz ve bu kavram çok önemli. Çünkü herkes taşın altına elini koyup birşeyler yapmak için mücadele ediyor. Ramazan ayı yardımlaşmanın ön plana çıktığı aylardan bir tanesi. Pandemi ile birlikte ekonomik açıdan ciddi sıkıntı çeken ailelerimiz mevcut. Bunların tespiti olsun, yardımların onlara ulaşması olsun dayanışma ruhuyla olan bir şey. Tabi ki bu erzak kolileri yeterli değil. Daha çoklarını beraber yapmamız gerekiyor. Bu birinci etap sonrasında inşallah daha çok koliyi vatandaşlarımıza ulaştırırız. Bandırma birleşip kenetlendiği zaman güzel bir kent. Yapamayacağı şey olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra da böyle devam edecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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