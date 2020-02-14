VEDAŞ'tan çağrı merkezi çalışanlarına ödül

14.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:46

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), tüketicileriyle başarılı iletişim kuran ve yüksek performans sergileyen çağrı merkezi çalışanlarını ödüllendirdi.



Hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini daha da geliştirmek istediklerini ifade eden VEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörü Sami Kovancı, "Kolay ulaşılabilir olmayı ve tüketicilerimizle profesyonel iletişim süreci geliştirmeyi önemsiyoruz. 186 Çağrı Merkezi, sosyal medya hesapları, 0538 655 28 28 numaralı whatsapp iletişim hattı, canlı sohbet, e-posta ve youtube gibi iletişim kanallarımızdan tüketicilerimize 7/24 iletişim hizmeti vermekteyiz. Tüketicilerimizle iletişimimizi güçlü kılan başarılı çağrı merkezi çalışanlarımızı ödüllendirerek onların motivasyonlarını artırmayı hedefledik" dedi.



VEDAŞ'ın başarılı çağrı merkezi çalışanları, altın ve plaket ile ödüllendirildi. - VAN

Kaynak: İHA