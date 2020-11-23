Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı

Yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'nin en kritik kenti durumundaki İstanbul'da, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre her yer kırmızıya boyandı. Böylece son zamanlardaki korkutan koronavirüs vaka artışı haritaya yansıdı, şehirde güvenli görülebilecek bir alan kalmadı.

İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı. CNN TÜRK'ten Mustafa Şen ve Veysel Salman'ın haberine göre, artık İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer kalmadı.

Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Koronavirüs salgınında İstanbul için artık ilçe fark etmiyor. İstanbul'un koronavirüs haritası kırmızı alarm veriyor.

SADECE DENİZ KENARI VE ORMANLIK ALANLAR YEŞİL

Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar olurken, İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz kenarı ve ormanlık alanlar.

SON DÖNEMDEKİ EN YÜKSEK VAKA VE VEFAT SAYISI GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 22 Kasım'da 6017 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 139 olarak gerçekleşti. Böylece koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 358, toplam hasta sayısı ise 446 bin 622'ye yükseldi.

Ülke genelinde yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Vaka artış hızının kontrol altına alınması için restoran, kafe, kıraathane vb. yerler kapatılmış; hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması yapılmasına karar verilmişti.