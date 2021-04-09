VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında finalistler belirlendi

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye (valesports_tr) Yarı Final sonuçları haberimizde!

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye yarı final aşamasını geride bıraktık. Toplam 4 takımın yer aldığı yarı final aşaması dün gece oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Futbolist ve Oxygen Esports finale yükselen takımlar oldu. Kazanan takımlar EMEA Challengers Playoff'larına katılmaya hak kazanırken, kaybeden takımlar 2,500€ ödül ile birlikte turnuvaya veda etti.

Futbolist vs Kafalar Esports

Yarı finalin açılış maçı ve arasında oynandı. Futbolist takımı, Kafalar ekibinin seçtiği Ascent haritasında ezici bir üstünlük sağlayarak 13-1'lik skorla seride 1-0 öne geçti. Serinin ilk haritasında Futbolist oyuncusu qRaxs üst düzey Sage performansıyla dikkat çeken isim oldu. Serinin ikinci karşılaşması Futbolist'in seçimiyle Icebox haritasında oynandı. Bir önceki maçı tamamen geride bırakarak mağlubiyete hızlı bir şekilde reaksiyon gösteren Kafalar ekibi 13-7'lik skorla haritayı kapattı ve seriyi 1-1'e getirdi. Kafalar oyuncusu Izzy 27 skorluk katkısıyla takımını seride tutmayı başardı. Seri Kafalar takımının seçimiyle birlikte Haven haritasında son buldu. Serinin son karşılaşması nefes kesti. Karşılaşmanın ilk yarısını 8-4 önde kapatan Kafalar ekibi savunmaya geçtikleri ikinci yarıda yalnızca bir raunt alabildi. Futbolist muhteşem bir geri dönüş yaptığı karşılaşmayı 13-9 kazanarak seriyi 2-1 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu. Futbolist oyuncusu mag0o 27 skorluk katkısıyla seriye son noktayı koydu. Futbolist seriyi kazanarak sadece finale yükselmedi; EMEA Challengers Playoff'larında mücadele etmeye de hak kazandı. Kafalar ekibi turnuvaya veda ederken 2,500€ ödülü de hanesine yazdırdı.

BBL Esports vs Oxygen Esports

Son finalisti belirleyecek olan karşılaşmada ve karşı karşıya geldi. Seriye Oxygen'in seçimiyle Icebox haritasında açılış yapıldı. Maçın ilk yarısına iyi başlayan Oxygen ekibi savunma yaparken biraz zorlansa da 13-11'lik skorla galip gelmesini bildi. Seride 1-0 öne geçen Oxygen takımında Reyna oyuncusu m1tez 25 skorluk katkısıyla öne çıkan isim oldu. Serinin ikinci haritası BBL'in seçimiyle Ascent haritası oldu. BBL'in kalesi olarak bilinen haritada Oxygen takımı konsantrasyonunu koruyarak 13-10 kazandı ve 2-0'lık skorla haritayı ve seriyi kapattı. BBL oyuncusu AsLanM4shadoW'un 23 skorluk katkısı takımını seride tutmaya yetmedi. Oxygen ekibi seriyi kazanarak finalde Futbolist'in rakibi oldu. Oxygen finale çıkmayı başararak EMEA Challengers Playoff'larına da katılmayı garantiledi. 2,500€ ödülü kasasına koyan BBL turnuvadan elendi.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Yarı Final Sonuçları

Futbolist 2 - 1 Kafalar Esports

Ascent: 13 - 1 | Icebox: 7 - 13 | Haven: 13 - 9

BBL Esports 0 - 2 Oxygen Esports

Icebox: 11 - 13 | Ascent: 10 - 13

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros