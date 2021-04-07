VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı

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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye (valesports_tr) Çeyrek Final 1. Gün sonuçları haberimizde!

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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası Çeyrek Final karşılaşmaları sonuçlandı. 21,285$ ödül havuzu bulunan çeyrek final aşamasında ilk günü geride bıraktık. Toplam 8 takımın mücadele ettiği aşamada 6 Nisan Salı günü iki adet karşılaşma oynandı.

Günün ilk maçında Futbolist ve Anatolia Esports karşı karşıya geldi. İlk maç Anatolia ekibinin seçimi olan Haven haritasında oynandı. Haritaya iyi başlayan Futbolist ilk yarıyı 9-3'lük skorla önde kapattı. İkinci yarıda Anatolia oyuna ortak olmaya çalışsa da 13-9'luk skorla kazanan Futbolist seride 1-0 öne geçti. Serinin ilk maçında öne çıkan isim ise takıma verdiği 24 skorluk katkıyla Futbolist ekibinden mag0o oldu. Serinin ikinci haritası Futbolist'in seçimiyle Ascent oldu. İlk maçın sonucuyla hem mental hem de oyun üstünlüğünü eline alan Futbolist 13-4 gibi net bir skorla haritayı kapattı. Böylelikle seride de 2-0 önce geçerek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Günün kapanış maçında OtherSide Esports ve Kafalar Esports mücadelesini izledik. İlk karşılaşmada kendi seçtiği Haven haritasında, güçlü bir oyunla Kafalar ekibi 13-6'lık skorla galip geldi. Serinin ilk maçında 29 asist alan JN3v1cEEEEdf akıllara kazınacak bir Breach performansıyla maça damga vurdu. OtherSide ekibinden Muj'un çabaları Kafalar'ın seride 1-0 öne geçmesine engel olamadı. Günün ve serinin son haritası OtherSide takımının seçimiyle Bind haritası oldu. Savunma tarafında Kafalar'a çok fazla direniş gösteremeyen OtherSide'ın saldırıda oyuna ortak olma çabaları sonuçsuz kaldı. Kafalar haritayı ve seriyi 13-6'lık skorla kapattı. Seride 2-0 öne geçen Kafalar Esports yarı finale ulaşmayı başaran ikinci takım oldu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 1. Gün Sonuçları

Futbolist 2 - 0 Anatolia Esports

Haven: 13 - 9 | Ascent: 13 - 4

OtherSide Esports 0 - 2 Kafalar Esports

Haven: 6 - 13 | Bind: 6 - 13

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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